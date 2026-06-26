Nekad popularni šoping preko granice sada jenjava: Hrvati otkrili zašto više ne idu ovdje po špeceraj

Nekad su popularna odredišta za shopping bili Trst ili Graz te mađarski gradovi. Upravo je Mađarska bila poznata po jeftinijoj hrani, mesu, kobasicama, namazima.... I u restoranima se dalo pojesti po pristupačnim cijenama. A sada se sve preokrenulo. Već dulje vrijeme istok Hrvatske svjedoči o dolasku Mađara k nama u šoping. Na popularnoj Facebook stranici Ženski recenziRAJ netko je postavio pitanje: ''Isplati li se ići u Nagykanizsu u šoping i šta najviše kupujete tamo? Prvenstveno me zanimaju iskustva ljudi koji žive u pograničnom području i kojima je Nagykanizsa blizu.'' Počeli su se nizati brojni komentari. Iako većina tvrdi da se u Mađarskoj više ne isplati kupovati, neki ipak odlaze tamo u shopping. Dio njih kaže da odlazi u Sloveniju.

"Mađari mahom kupuju u Sloveniji. Meni su obje granice blizu, ali Slovenija pobjeđuje", "I ja idem u Sloveniju redovito. Meni su Brežice na 15 min tako da se zaletim i par puta mjesečno", "Ne isplati se. Cijene kao naše i još skurite benzin i izgubite vrijeme pa ispadne skuplje", "Cijene su tamo dosta otišle gore, skoro vam se ništa tamo ne isplati kupovati...", kažu neki od korisnika.

Jedna osoba napisala je da sada svjedoče velikom broju Mađara koji dolaze k nama, preko mosta u Donji Miholjac po špeceraj, voće, povrće, kao i po gorivo. "Svaki dan su mađarske registracije na cesti i dobrih pola godine sam se pitala koga vraga ima toliko Mađara po cesti da bih skužila da i oni ne idu u Hrvatsku po hranu nego u Sloveniju", napisali su neki. "Donji Miholjac – Drávaszabolcs udaljenost 6 km. Idemo po sokove i pivu, ostalo se ne isplati. Zato je Miholjac pun Mađara. Tankaju kod nas i kupuju sve što uhvate po trgovinama", "Ne znam kako je tamo, ali primjećujem vikendima da jako puno Mađara dolazi kupovati u Koprivnicu, ne znam bi li dolazili da je tamo jeftinije", kažu pak drugi korisnici.

No neki kažu da i dalje redovno idu u Mađarsku. "Živimo blizu, ne idemo često ali, eto, mogu reći da je meso možda malo jeftinije, sokovi, pivo je jeftinije... Ostalo je više-manje tu negdje ko i kod nas", ''Mi smo bili lani. Da je jeftinije i nije, ali ponuda je puno bolja nego kod nas", "Ja idem svaki mjesec po određene stvari. Pratim letke i isplati mi se, kupujem pileći file, vegetu, vodu s okusom, pivo, sokove..."

"Ja sam na granici s Mađarskom i više mi se isplati autom voziti 45 min u Sloveniju nego ići u Mađarsku. Jedino je malo jeftinije piće. Osim toga, sad već i Mađari hodaju u Sloveniju", napisao je netko.

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