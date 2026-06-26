Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŽIVOTNA PRIČA

Zove se Mate, rodom iz Hrvatske i Modrićev je suigrač. Nije želio igrati za vatrene, a sada je zvijezda SP-a

FIFA World Cup 2026: TÃ¼Rkiye Vs USA JUN 25
Foto: Charles Baus
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
26.06.2026.
u 11:20

– Jednostavno, on je rođen i odrastao u SAD-u, on je Amerikanac i to nam nikad nije bilo upitno – rekao je jednom Pulišićev otac Mark

Američki sportski mediji uoči i tijekom Svjetskog prvenstva Christiana Pulišića najčešće opisuju kao ključnu figuru američke reprezentacije i jednog od najvećih nogometnih simbola SAD-a, ali i kao igrača čiji profil nadilazi isključivo sportske okvire.

Pulišić dolazi iz gradića Hersheyja u Pennsylvaniji, a nastupa za reprezentaciju SAD-a i smatraju ga jednim od najboljih nogometaša u povijesti te države. No, po prezimenu je jasno da dolazi s ovih prostora. Pulišićev djed dolazi s jadranskog otoka Oliba i mladi nogometaš je po njemu dobio srednje ime – Mate.

U izvještajima se često naglašava njegova uloga lidera generacije i igrača koji može odlučivati utakmice, posebno u kontekstu domaćeg Svjetskog prvenstva 2026. godine. Istodobno, pojedini tekstovi upozoravaju na njegove oscilacije i povremene probleme s kontinuitetom forme, pa se analizira može li izdržati teret glavne zvijezde momčadi.

Primjerice, u jednom izvještaju američkih medija navodi se situacija iz utakmice protiv Paragvaja, gdje je Pulišić upisao asistenciju, ali je zbog udarca u list morao napustiti igru u drugom poluvremenu, što je izazvalo zabrinutost zbog njegove fizičke spremnosti.

FOTO Gvardiol ljubi Lu, Baturina grli Petru, a Modrić slavi s ocem: Pogledajte preslatke prizore vatrenih nakon pobjede
FIFA World Cup 2026: TÃ¼Rkiye Vs USA JUN 25
1/39

Dio komentara u američkim sportskim emisijama i podcastima dodatno naglašava da je Pulišić ključni igrač, ali da se od njega očekuje da u ključnim utakmicama potvrdi status najveće zvijezde reprezentacije.

Članak na Yahoo Sportsu opisuje povratak Christiana Pulišića u momčad SAD-a tijekom utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Turske, gdje je ušao s klupe i odmah izazvao veliku reakciju publike.

Pulišić je u igru ušao u drugom poluvremenu nakon što je propustio prethodne utakmice zbog ozljede lista, a njegov ulazak na teren u Los Angelesu popraćen je snažnim ovacijama navijača na stadionu. Iako je SAD na kraju izgubio s 3:2, utakmica nije imala rezultatski značaj jer je američka reprezentacija već ranije osigurala prolazak skupine.

U tekstu se naglašava da je Pulišićev povratak bio glavni fokus susreta, odmah po ulasku pokazao je dobru energiju, kreirao nekoliko prilika i dao naslutiti koliko znači američkoj igri uoči nokaut-faze. Navodi se i da su navijači i suigrači njegov povratak doživjeli kao važan poticaj pred nastavak turnira. SAD će u osmini finala igrati s Bosnom i Hercegovinom.

Inače, ovaj je nogometaš uzeo hrvatsko državljanstvo kada je imao 17 godina i preselio se u Njemačku. Naša država tada je već bila članica Europske unije i Pulišić nije morao tražiti dozvolu za rad budući da je dobio putovnicu iz EU. No za Hrvatsku nije želio igrati.

– Jednostavno, on je rođen i odrastao u SAD-u, on je Amerikanac i to nam nikad nije bilo upitno – rekao je jednom Pulišićev otac Mark.

Pulišić je nogometno ime stekao u Borussiji Dortmund, a onda za 66 milijuna eura prešao u Chelsea i tako postao najskuplji američki igrač u povijesti. U Milanu je od 2023. godine, a njegov transfer vrijedio je 22 milijuna eura.

Javljanje s treninga hrvatske reprezentacije
Ključne riječi
SAD reprezentacija Christian Pulišić

Komentara 22

Pogledaj Sve
Avatar Forumas
Forumas
13:21 26.06.2026.

Zanimljivo kako je sasvim normalno da Hrvati nakon tri generacije postanu amerikanci a srbi ni nakon 500 godina nisu Hrvati.

BR
Brana
16:32 26.06.2026.

Hahhah uzeo putovnicu da bi mogao u Švabiju na arbajt. Pravi gastarbajter.

Avatar Mr.Rabbit
Mr.Rabbit
13:05 26.06.2026.

Pulišić je odličan igrač i ne dovodim u pitanje njegovu odluku. Želim mu baš uspjeh!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!