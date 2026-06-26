Zove se Mate, rodom iz Hrvatske i Modrićev je suigrač. Nije želio igrati za vatrene, a sada je zvijezda SP-a

Američki sportski mediji uoči i tijekom Svjetskog prvenstva Christiana Pulišića najčešće opisuju kao ključnu figuru američke reprezentacije i jednog od najvećih nogometnih simbola SAD-a, ali i kao igrača čiji profil nadilazi isključivo sportske okvire.

Pulišić dolazi iz gradića Hersheyja u Pennsylvaniji, a nastupa za reprezentaciju SAD-a i smatraju ga jednim od najboljih nogometaša u povijesti te države. No, po prezimenu je jasno da dolazi s ovih prostora. Pulišićev djed dolazi s jadranskog otoka Oliba i mladi nogometaš je po njemu dobio srednje ime – Mate.

U izvještajima se često naglašava njegova uloga lidera generacije i igrača koji može odlučivati utakmice, posebno u kontekstu domaćeg Svjetskog prvenstva 2026. godine. Istodobno, pojedini tekstovi upozoravaju na njegove oscilacije i povremene probleme s kontinuitetom forme, pa se analizira može li izdržati teret glavne zvijezde momčadi.

Primjerice, u jednom izvještaju američkih medija navodi se situacija iz utakmice protiv Paragvaja, gdje je Pulišić upisao asistenciju, ali je zbog udarca u list morao napustiti igru u drugom poluvremenu, što je izazvalo zabrinutost zbog njegove fizičke spremnosti.

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Dio komentara u američkim sportskim emisijama i podcastima dodatno naglašava da je Pulišić ključni igrač, ali da se od njega očekuje da u ključnim utakmicama potvrdi status najveće zvijezde reprezentacije.

Članak na Yahoo Sportsu opisuje povratak Christiana Pulišića u momčad SAD-a tijekom utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Turske, gdje je ušao s klupe i odmah izazvao veliku reakciju publike.

Pulišić je u igru ušao u drugom poluvremenu nakon što je propustio prethodne utakmice zbog ozljede lista, a njegov ulazak na teren u Los Angelesu popraćen je snažnim ovacijama navijača na stadionu. Iako je SAD na kraju izgubio s 3:2, utakmica nije imala rezultatski značaj jer je američka reprezentacija već ranije osigurala prolazak skupine.

U tekstu se naglašava da je Pulišićev povratak bio glavni fokus susreta, odmah po ulasku pokazao je dobru energiju, kreirao nekoliko prilika i dao naslutiti koliko znači američkoj igri uoči nokaut-faze. Navodi se i da su navijači i suigrači njegov povratak doživjeli kao važan poticaj pred nastavak turnira. SAD će u osmini finala igrati s Bosnom i Hercegovinom.

Inače, ovaj je nogometaš uzeo hrvatsko državljanstvo kada je imao 17 godina i preselio se u Njemačku. Naša država tada je već bila članica Europske unije i Pulišić nije morao tražiti dozvolu za rad budući da je dobio putovnicu iz EU. No za Hrvatsku nije želio igrati.

– Jednostavno, on je rođen i odrastao u SAD-u, on je Amerikanac i to nam nikad nije bilo upitno – rekao je jednom Pulišićev otac Mark.

Pulišić je nogometno ime stekao u Borussiji Dortmund, a onda za 66 milijuna eura prešao u Chelsea i tako postao najskuplji američki igrač u povijesti. U Milanu je od 2023. godine, a njegov transfer vrijedio je 22 milijuna eura.