Ravnatelj DHMZ-a: Temperature će ići do 39 stupnjeva, a onda slijedi veliki preokret

Prvi ovogodišnji toplinski val već je zahvatio Hrvatsku, a prema prognozama meteorologa, najviše temperature tek slijede. Državni hidrometeorološki zavod zbog toga je izdao niz upozorenja za velik dio zemlje, dok se vrhunac vrućine očekuje tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna. O tome kakvo nas vrijeme očekuje u nadolazećim danima, kakvo bi moglo biti ostatak ljeta te koliko su ozbiljna upozorenja na ekstremne vrućine, u razgovoru za Media servis govorio je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Güttler.

Za veći dio jadranske obale na snazi je crveno upozorenje zbog opasno visokih temperatura, dok je za ostatak Hrvatske izdano žuto upozorenje. Güttler ističe kako će se upozorenja tijekom vikenda dodatno pooštravati. "Kako budemo išli u dane vikenda, subota, nedjelja i ponedjeljak, tako ćemo i u ostalim regijama dizati upozorenja na narančasto i crveno. Ta upozorenja znače da je potreban pojačan oprez u aktivnostima tijekom boravka vani. Same temperature mjestimice će doći do 39 stupnjeva i tako barem do ponedjeljka."

Foto: DHMZ

Na pitanje je li Hrvatska već ovih dana srušila temperaturne rekorde, odgovara da to nije slučaj. "Najviša ikad izmjerena temperatura u Hrvatskoj bila je 1981. godine u kolovozu u Pločama, kada je izmjereno 42,8 stupnjeva. Za usporedbu, europski rekord iznosi 48,8 stupnjeva i izmjeren je 2021. godine na jugu Sicilije. Mi smo još daleko od tih brojki, ali puno je važnije što su toplinski valovi danas znatno dulji nego prije nekoliko desetljeća."

Prema trenutačnim prognozama, osvježenje bi trebalo stići sredinom idućeg tjedna. "Nakon ponedjeljka očekuju se ipak nešto svježiji dani. Vidjet ćemo hoće li to biti polagano spuštanje temperature ili neka naglija promjena." Uz pad temperature moguće su i oborine. "Sljedeći tjedan u ovo doba, dakle četvrtak i petak, očekuju se oborine na području Hrvatske. Vidjet ćemo točno intenzitet tih oborina, ali za tjedan dana očekujemo svježije i kišovitije vrijeme."

Güttler se osvrnuo i na kritike dijela javnosti zbog čestih upozorenja na opasne vremenske prilike, naglasivši da cilj DHMZ-a nije izazivati paniku. "Dajemo upozorenja, ali nije nam namjera širiti nekakav strah i paniku. Pokušavamo uvijek našu poruku utemeljiti na stvarnim mjerenjima i stvarnim prognozama. Uvijek naglašavamo da postoje građani koji zbog osjetljivog zdravlja mogu i na manje temperature lošije reagirati."

Govoreći o ostatku ljeta, ravnatelj DHMZ-a kaže kako sezonske prognoze uvijek nose određenu dozu neizvjesnosti, no očekivanja su jasna. "Zaista, ove godine očekujemo ljeto toplije od prosjeka u svakome slučaju. Za tjedan dana imat ćemo situaciju ipak nešto nižih temperatura, ali generalno i ovo ljeto, kao i prethodno, očekujemo toplije od prosjeka."

Mnogi građani strahuju da bi nakon dugotrajnog toplinskog vala moglo uslijediti snažno nevrijeme, poput onoga koje je 2023. pogodilo dijelove Hrvatske. Güttler kaže da je takve događaje teško unaprijed predvidjeti. "Definitivno do ponedjeljka imamo ova crvena i narančasta upozorenja za visoke temperature. Onda, ovisno o razvoju vremenske situacije, izdat ćemo ili nećemo upozorenja za grmljavinsko nevrijeme. Nadam se da nećemo imati intenzitet kakav smo vidjeli 2023. godine, ali takvu mogućnost ne možemo isključiti."

Podsjetio je i da se Europa zagrijava brže od ostatka svijeta, pri čemu, osim emisija stakleničkih plinova, važnu ulogu imaju i promjene na Arktiku te čišća atmosfera koja omogućuje veći prodor Sunčeve energije do tla. Na kraju je građanima uputio nekoliko savjeta kako lakše podnijeti ekstremne vrućine. "Prije nego što uopće osjetimo žeđ, važno je redovito piti vodu. Treba boraviti u prirodnom hladu, birati laganiju prehranu i odjeću. Klima uređaji mogu pomoći, ali nije dobro da razlika između klimatiziranog prostora i vanjske temperature bude prevelika."

Govoreći o klimatskim promjenama, Güttler je zaključio kako će se posljedice zagrijavanja u idućim desetljećima moći ublažiti jedino ubrzanjem zelene tranzicije. "Solarni paneli, dizalice topline, električna vozila i sadnja drveća postaju sve konkurentnija rješenja i važan su dio prilagodbe klimatskim promjenama."