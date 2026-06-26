Ibrahimović brutalno napao norveškog izbornika: 'To nije mentalitet za Svjetsko prvenstvo'

Norveška je prošla skupinu I i u šesnaestinu finala odlazi s drugog mjesta sa šest bodova. Norvežani su u posljednjem kolu imaju priliku doći i do prvog mjesta u direktnom srazu s Francuskom u jednoj od najiščekivanijih utakmica posljednjeg kola grupne-faze. Ipak, izbornik Stale Solbakken odlučio se u susret poslati 'drugu momčad'.

U početnoj postavi od standardnih prvotimaca ostavio je samo Fredrika Aursnesa, a ostalih 10 igrača je zamijenio. Rezultiralo je to visokom pobjedom Francuske od 4:1, ali Solbakken je i prije utakmice govorio kako mu je važnije imati odmorne igrače za nokaut-fazu nego li osvojiti skupinu. Vrlo kritičan prema njemu bio je veliki Zlatan Ibrahimović.

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Legendarni švedski napadač na ovom prvenstvu radi kao stručni sukomentator FOX Sportsa, a ovo je imao za reći o Solbakkenovom potezu:

- Norveška ima priliku završiti prva u skupini i dobiti lakšeg protivnika u nokaut-fazi, a oni su se uplašili prije utakmice. To nije mentalitet kakav ti je potreban kada igraš za svoju zemlju na Svjetskom prvenstvu.

Norvežani već znaju i svog protivnika u šesnaestini finala, 30. lipnja od 19 sati igrat će protiv Obale Bjelokosti u Dallasu.