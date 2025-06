Zvjezdan Ružić donosi koncertnu premijeru novog albuma orkestralne filmske glazbe na opatijsku Ljetnu pozornicu

Jedan od najnagrađivanijih hrvatskih pijanista i skladatelja, ekskluzivni Yamaha Piano artist, Zvjezdan Ružić, ovog ljeta se vraća na mjesto svojih glazbenih početaka – Veliku ljetnu pozornicu u Opatiji – gdje će 14. kolovoza predstaviti svoj novi autorski album orkestralne filmske glazbe A Storm in a Teacup. Album donosi čak 33 skladbe, snimane na šest različitih lokacija – od triju katedrala i dviju glazbenih škola, do prestižnog Yamaha studija u Beču – i predstavlja Ružićev najhrabriji umjetnički iskorak dosad. Sniman isključivo u stvarnim prostorima, bez digitalne obrade i intervencija, album spaja elemente filmske i klasične glazbe, stvarajući osebujan i iskren zvučni pejzaž.

“A Storm in a Teacup” je album koji je, kako sam Zvjezdan kaže, nastao iz potrebe da se u potpunosti ogoli u svom stvaralaštvu. Snažno inspiriran životnim iskustvima i novim pogledima koje je stekao tijekom svog života u Londonu, ovaj projekt predstavlja njegov najosobniji umjetnički iskorak. Album je miksan u legendarnom londonskom Westpoint Studios, u kojem su stvarali Adele i Kanye West, dok mastering potpisuje Robert Vosgien iz Capitol Studiosa u Los Angelesu – inženjer zaslužan za završni zvuk albuma Queena i Davida Bowieja. Rezultat je snažno osoban i produkcijski besprijekoran zvučni zapis.

Zvjezdanovo stvaralaštvo usmjereno je na bogate cinematic glazbene teksture i emotivne zvučne pejzaže koji u slušatelju bude intuitivne filmske slike. Njegova glazba kreće se od nježne, krhke baladne intime do monumentalnih, gotovo kinematografskih eksplozija zvuka – dok pred publikom gradi soundtrack za još neispričani film – film svoga života. Na pozornici će, uz Zvjezdanov klavir, biti i bogat arsenal orkestralnih instrumenata: orgulje, velike orkestralne udaraljke, mellotron, marimba, vibrafon, timpani, gong, tubular bells, harmonika i razni drugi perkusivni elementi - u rukama vrsnih akademskih glazbenika, članova Zvjezdanovog pratećeg ansambla.

Tijekom bogate karijere Ružić je surađivao s umjetnicima poput 2Cellos, Harlem Gospel Choir, Josipe Lisac, Massima Savića, Vlatka Stefanovskog, Luke Paljetka, Matije Dedića, Jazz orkestra HRT-a, Neli Andreeve i brojnih drugih. Zvjezdan je do sada nastupio u nekima od najuglednijih koncertnih prostora diljem svijeta - od legendarne Budokan Arene u Japanu, preko UCLA Schoenberg Halla u Los Angelesu i čuvene Cadillac Shanghai Concert Hall, do brojnih velikih dvorana u Kini, Australiji i Europi. Za one koji ne žele propustiti priliku biti dio ove glazbene večeri pod zvijezdama koja ujedinjuje čistu, nefiltriranu emociju, vrhunsku produkciju i jedno autentično umjetničko svjedočanstvo, ulaznice za ovaj glazbeni događaj u prodaji su putem Eventima.