Zvijezde pjevaju napustili Boris Banović i Ivana Kindl: Bilo mi je predivno, izašao sam iz zone komfora

U četvrtoj emisiji 12. sezone showa Zvijezde pjevaju za prolazak se borilo šest parova, a od showa su se oprostili modni dizajner Boris Banović i Ivana Kindl. - Bilo je jako lijepo, izašao sam iz svoje komfor zone, predivna je ekipa, sa svima sam uživao - kazao je kratko Boris nakon ispadanja.

Natjecatelje su ocjenjivali Danijela Martinović, Mario Lipovšek Battifiaca i Marko Tolja, a gledatelje su kroz emisiju vodili Barbara Kolar i Duško Ćurlić. Ovog puta natjecatelji su se predstavili pjesmama novog vala i dancea.

U emisiju su zapjevali i glumac Lovro Juraga i Vjeko Ključarić, glumica Lucija Šerbedžija i Ivanka Mazurkijević, glumica Jelena Perčin i Bojan Jambrošić, chef Ivan Pažanin i Zsa Zsa te voditelj i komičar Davor Jurkotić i Gina Damjanović.

Emisiju su otvorili Lovro i Vjeko koji su otpjevali pjesmu Ladies Night i užarili atmosferu u studiju. - Malo mi se gadiš kako si dobar - poručio je Battifiaca Lovri nakon što je istaknuo da su Lovro i Vjeko imali odličan nastup. - Molim te makni očekivanja jer nećeš nikad dati svoj kapacitet. Vidim da je ovo tvoja prijelomna večer, stvarno si bio dobar. Otpusti to što misliš da će ljudi očekivati i budi to što jesi - nadovezala se Danijela. Zadovoljan je bio i Tolja. - Prvi 'falset' je kliznuo. U svakoj sezoni dobijemo kandidata koji već zna pjevati. Nije mi bilo kao prošli put, ali je bilo odlično. Držat ćemo te, ne na oku nego na uhu - istaknuo je glazbenik. Žiri je Lovri i Vjeki dao sveukupno 27 bodova za izvedbu.

Nakon Lovre i Vjeke na pozornicu su stale i dvije dame Lucija Šerbedžija i Ivanka Mazurkijević koje su otpjevale pjesmu Kišni razdraganci. - Ti si razbudila usnulu zvijer koja sigurno ne bi mogla doći da negdje ne sniva u tebi i jako sam sretna zbog toga. Ovo je po meni tvoj najbolji nastup - rekla je Danijela Luciji.

- Volim vaš par jer birate nekomercijalne pjesme. Lucija tvoja energija me veseli, genijalno mi je to. Ipak mi se činilo da je Ivanka više bila u ovom žanru, tu je kao doma, ali si se i ti sjajno uklopila - komentirao je Tolja. - Nema te kemikalije koja će tebe oprati. Na tebi se vidi da te veseli cijela ova priča. Marko će ti ionako dati nižu ocjenu nego ja - dodao je Mario. Lucija i Ivanka osvojile su 23 boda.

Chef Ivan Pažanin sa svojom je mentoricom Zsa Zsom izveo pjesmu Totalno sam lud i osvojio 16 bodova. - Znaš li što se dogodi kad kročiš na ovu binu? Nova godina se dogodi... Moja mama nema sluha i ubit će me što to govorim. Nikad nije htjela zapjevati. Zanemari savršen ton, pjevaj. To je najvažnije od svega. Savršeni tonovi će doći - komentirala je Danijela. - Ti si stvarno totalno lud. Ovaj put sam gledao Zsa Zsu, kao mentorica se trudi prikriti njegove mane. Osim pjevačkih mana, on nema. Tebi želim dati višu ocjenu. Zsa Zsa igra na kartu drugog djeteta, ali ja to znam već nekoliko mjeseci pa mi to nije nova vijest - dodao je Tolja.

- Nema kraja. Slažem se s Danijelom, mene podsjeća ovo na Novu godinu, ali na jednu kad sam bio sam doma. Popijem i budu ljudi doma oko mene. Dođe mi da popijem i večeras. Rekao sam i ponovit ću, vi ste priča za sebe, donosite veselje - kazao je Mario.

Četvrti par u četvrtoj emisiji bili su Jelena i Bojan koji su otpjevali pjesmu Ti si moj hit. Za svoju izvedbu od žirija su dobili 23 boda.

- Krenuli su mi tikovi s okom kad sam opet vidio Bojanov crtić s kojim me maltretira moj sin. Tu si mi bila okej, ali nije bilo ništa kriminalno - rekao je Tolja.

- Ma Jelena, moram reći gledatelji da znaju. Ne znam koji bi profesionalac znao tako šetati iz žanra u žanr. Bilo je sve dobro - dodala je Danijela. - Funkcioniraš i u prošlom i u ovom izdanju. Danas i ova dvoglasja su bila dobra i energija koju ste prenijeli. To je nešto lijepo i sviđa mi se kako rastete iz emisije u emisiju - pojasnio je Battifiaca.

Boris i Ivana pjevali su pjesmu Afrika, a žiri mi je za izvedbu dao 16 bodova. - I ti Kindlica znaš da je početak bio katastrofa - rekao je Tolja, nakon čega mu je Ivana bacila šibu. - Meni je divno kako iz tebe izlazi taj jedan dječak. Usnice su ti se osušile, bio si i više nego dobar - zaključila je Danijela. - Kad taj dječak izađe do kraja, reci mu da mu je ta zelena katastrofa. Nisam htio mašnu staviti, ima trenutaka kad je blagoslov što ne vidim najbolje. Ritam je super, ako ti sve čine se baviš padne u vodu, otvori školu plesa - savjetovao mu je Mario.

Posljednji su se publici i žiriju predstavili Davor i Gina s pjesmom Srna i vuk. Od žirija su dobili 21 bod. - Meni se prvi dio više svidio jer si bio mekan i čuo se dah u vokalu - kazao je Davoru Mario Lipovšek Battifiaca.

Marko Tolja kazao je da je Davor bio intonativno točan i da tehnički napreduje. - Na tebi se vidi napredak i koliko slušaš svoju mentoricu - kazao je.

Prvi put u 12 sezona, u emisiji 'Zvijezde pjevaju' gledatelji su mogli vidjeti glazbeni duel. Pred žiri su večeras stala tri para koja su činila plavi i tri para koja su činila crveni tim, te su se zajedničkom izvedbom pjesme Dvije zvjezdice borili za dodatni bod žirija.

U plavom timu bili su Lovro, Lucija i Ivan, a u crvenom Boris, Jelena i Davor. Dodatni bod žirija osvojio je crveni tim. - Pažanin je pogodio ton, ljudi - rekao je Battifiaca, a publika je oduševljeno pljeskala.

