Zvijezda 'Zmajeve kuće': Snimila sam video za HBO-ov tajni projekt i uskoro je došao poziv koji mi je promijenio život

Serija ''Zmajeva kuća'', prednastavak megauspješne ''Igre prijestolja'', u prvih nekoliko epizoda potvrdila je da je najiščekivanija serija ove jeseni, a već uspješno ruši sve rekorde gledanosti. ''Zmajeva kuća'' s prikazivanjem je počela 22. kolovoza na HBO Max streaming platformi te HBO kanalu svakog ponedjeljka u 20 sati. Deset nastavaka serije temelji se na knjizi Georgea R. R. Martina ''Vatra i krv'', koja je opisana kao povijest kraljeva Targaryena, a naslovljena je prema geslu te kuće. Radnja se događa tristo godina prije one u serijalu ''Pjesma leda i vatre'', na kojem je temeljena ''Igra prijestolja''.

Nova uspješnica HBO-a odvija se oko 129. godine AC, odnosno nakon Aegonova osvajanja, te dva stoljeća prije rođenja Daenerys Targaryen i dobro nam poznatih likova iz ''Igre prijestolja'', a prikazuje početak kraja za ovu lozu budući da slijedi ono što se naziva ''Ples zmajeva'', odnosno građanski rat koji izbija nakon što dva Targaryena suprotstave svoje pravo na Željezno prijestolje.

Kao i u ''Igri prijestolja'' predstavljeni su osebujni likovi, obiteljske intrige i borba za vlast, a svako treba istaknuti kralj Viserysa I. Targaryena, aktualnog vladara kojeg je utjelovio britanski glumac Paddy Considine. Tu je i kraljev mlađi brat Daemon, koji je u kratkom roku (iako za mnoge negativac) postao omiljeni lik, a utjelovio ga je britanski glumac Matt Smith. U novoj seriji upoznajemo i Alicent Hightower, kraljevu drugu suprugu, koju je u prvih pet epizoda odigrala mlada glumica Emily Carey, a njezinu stariju verziju glumi Olivia Cooke.

U središtu radnje nalazi se princeza Rhaynera, prvorođena kći kralja Viserysa, jahačica zmajeva čiste valirijanske krvi, koju je u prvih pet epizoda utjelovila Мilly Аlcock i svojom izvedbom oduševila kritiku i publiku. Budući da je ovaj svijet prepun iznenađenja i obrata, umjesto Milly od sada nadalje Rhaenyru tumači britanska glumice Emma D' Arcy. Milly je sve donedavno mirno mogla prošetati ulicama Londona, kamo se preselila zbog snimanja serije, bez straha de će za njom krenuti vojska obožavatelja, no već nakon emitiranja prve epizode to se promijenilo pa je ova samozatajna 22-godišnjakinja preko noći postala zvijezda te ne skriva da joj je ova uloga promijenila život.

Koju ulogu tumačite u seriji ''Zmajeva kuća?

Utjelovila sam mladu Rhaenyru Targaryen. Ona je kći kralja Viserysa, kojeg glumi Paddy Considine, njegovo jedino dijete, što stvara dodatnu tenziju. Dobila je poziciju za koju nije mislila da je moguće da pripadne njoj te mora upravljati svijetom koji je okružuje, ali i nositi se s mišljenjem koje svi imaju vezano za to.

Kakva je Rhaenyra kao osoba?

Rhaenyra je odlučna. Zna što želi, samo ne zna kako bi dobila ono što hoće. Rođena je u kraljevskoj obitelji te ima privilegiranu poziciju u kojoj se ne treba prilagođavati nikome. To znači da može biti iskrena, izraziti svoje mišljenje i ne slijediti slijepo pravila i jedan od glavnih razloga zašto je volimo, ali i mrzimo.

Što, odnosno tko joj stoji na putu?

Hm, muškarci? Muškarci joj stoje na putu. To je zato što njezin životni put određuju upravo muškarci te im je obećana. Budući da je žena, odbacuju je, odbijaju njezine ideje i uvijek imaju potrebu gledati svaki njezin korak. Mora se izboriti za sebe.

Kako ste dobili ulogu?

Ulogu sam zapravo dobila slučajno. Napravila sam dvije snimke u Australiji ''za tajni HBO-ov projekt'' tijekom pandemije. Dva tjedna nakon stigao je poziv koji mi je promijenio život.

Promijenili ste i boju kose ili nosite periku?

Da, nosim periku. Izbjeljivanje i održavanje platinaste boje jednostavno bi uništilo moju kosu, mislim da bismo svi do kraja snimanja bili ćelavi. Imali su odličan tim zadužen za frizure i šminku, koji je imao izuzetno težak zadatak budući da je većina glumaca imala bradu, valovitu kosu ili neki dodatak na postojeću frizuru, tako da posebno moram pohvaliti Roz i Kevina, koji su bili zaduženi za frizure, jednostavno su ''bogovi" kad je riječ o kosi. Sjećam se kada sam prvi put probala periku i pomislila: ''Evo je. Stvarna je. Ovo se upravo događa.'' Potom bih nakon snimanja skinula periku, pogledala se u ogledalu i rekla: ''Malo je razočaravajuće gledati se ovako.''

Koliko vam se život promijenio?

Inače živim u Sydneyu, u kojem smo imali stroga zatvaranja zbog pandemije. I tako, odjednom, spakirala sam kofere, sjela u avion i preselila se u London. Bila sam smještena u Primerose Hillu, koji je veoma elegantan i damski, a bilo je to prvi put da sam živjela sama. Naučila sam puno toga. Bilo je teško, ali i izuzetno poučno iskustvo. Imala sam uistinu sreće što sam oko sebe imala odlične kolege i cijeli tim. Bili su svjesni da sam bila 21-godišnjakinja koja je tijekom globalne pandemije živjela na drugom kraju svijeta, sama, u potpuno novoj situaciji koja je bila izvan moje kontrole.

S kim ste se najviše zbližili od glumačke postave?

Jako sam se zbližila s Emily Carey, koja je utjelovila Alicent Hightower. Upoznale smo se prije početka snimanja, virtualno, budući da je veza između Alicent i Rhaenyre te sve promjene kroz koje ona prolazi jedna od ključnih za ovu priču. Upoznale smo se i imale smo iste osjećaje i mišljenje o svojim ulogama i ovoj seriji. Obje smo mlade žene u tako velikom projektu, u čijem su središtu obično muškarci. Stoga smo postale izuzetno bliske i razvile posebno prijateljstvo. Obožavam je i baš poput Rhaenyre izuzetno se zaštitnički odnosim prema njoj, kao da mi je mlađa sestra.

Kako je izgledalo snimanje?

Kako bih vam dala što bolju perspektivu, prije ''Zmajeve kuće'' radila sam samo projekte na australskoj televiziji. Tako da mogu reći da sam se osjećala kao da me netko pokupio u Australiji i ostavio usred oceana bez prsluka za spašavanje. Nešto kao ''Pjev života'', samo što sam ja bila nasukana i halucinirala sam pitajući se je li se sve ovo sve stvarno i što se događa. Ali bilo je posebno. Bilo je to moje prvo iskustvo snimanja u studiju. Moje prvo snimanje sa švedskim stolom. Sjećam se da sam prvi dan snimanja htjela platiti besplatnu kavu. Znate, u Australiji, kada snimate, dobijete samo kutiju keksa i bombone. I to je sve. Ali moram priznati da sam uživala u svakom trenutku te da sam se brzo naviknula na preciznost i brigu koja daje dodatnu težinu priči koju želimo ispričati. Budući da je taj svijet toliko detaljan, svi odjeli, od kostima do oružarnice i šminke, imali su vremena i sva potrebna sredstva da bi se posvetili detaljima. To je ono što je ''Igru prijestolja'' učinilo toliko posebnom i svi se nadamo da će isto biti i sa ''Zmajevom kućom''.

Koji su vas detalji posebno oduševili?

Budući da se radi o srednjovjekovnom vremenu, nema struje i sve se pali vatrom. Kada se odsjaj vatre reflektira na tlo, sve izgleda toliko čarobno pa se pod – i vanjski i unutarnji i onaj u studiju – morao prati svakodnevno kako bi se što bolje dočarala ta refleksija. Moji kostimi, ali i kostimi mojih kolega rađeni su ručno, baš kao i svi detalji na njima. Čak je i način na koji je snimljena oštrica u doticaju sa svjetlošću ili pak gravura na njoj prošla kroz nekoliko faza da bi sve na ekranu izgledalo kako treba. Tako da mogu reći da je bilo uistinu posebno.

Rhaenyra je jahačica zmaja. Tko je njezin zmaj?

Njezin zmaj zove se Syrax. Redatelj Miguel Sapochnik rekao mi je da je karakter svakog zmaja temeljen na nekoj životinji, što mi je bilo izuzetno zanimljivo. Syraxova osobnost temelji se na orlu. Važno je shvatiti da je u našem svijetu (u svijetu ''Zmajeve kuće'') zmaj poput kućnog ljubimca. Kao da imate psa, a svatko želi imati poseban odnos sa svojim psom. Mislim da nas privlače stvari koje su slične nama samima. A da biste osjetili tu povezanost, morate pronaći nešto kao svoju srodnu dušu. Za mene je to bila komunikacija sa slikom i lažnim plavim zaslonom. Bilo je smiješno, ali bitno je da izgleda dobro.