YouTuberica uhićena zbog zlostavljanja: Kći (6) cijele dane je bila gladna u školi, djecu je vezala

YouTuberica Ruby Franke, koja je vodila kanal '8 Passengers' uhićena je u srijedu zbog zlostavljanja djece. Već godinama brojni YouTuberi upozoravaju na situaciju u njenoj obitelji i njen odnos prema djeci koju iskorištava za svoje videe. No, YouTube nikada nije reagirao niti pokušao maknuti njihov sadržaj sa svoje platforme do sada. Ipak, neki su sačuvali njene posebno šokantne videozapise, a jedan od njih je i onaj u kojem je Ruby ispričala kako svojoj kćeri koja je tada imala šest godina nije htjela donijeti ručak u školu.

Naime, ispričala je kako ju je nazvala učiteljica, te ju je zamolila da malenoj donese ručak jer ga je zaboravila spremiti. Njena majka je rekla kako to ne namjerava učiniti.

- To se često događa. Njenoj učiteljici je neugodno jer ona nema što jesti i njoj bi savjest bila mirnija da ja donesem taj ručak - rekla je Franke koja je objasnila pratiteljima da je njena šestogodišnja kći odgovorna za to da se sjeti spremiti sama svoj ručak ujutro i da joj ona neće pomoći.

Franke je komentirala kako se nadala da će djevojčica biti gladna i da će doći doma i misliti: "jako me boljelo to što sam cijeli dan bila gladna, sada ću se sigurno svaki dan sjetiti spremiti ručak za školu".

Video se proširio društvenim mrežama nakon što je Ruby uhićena jer je neuhranjeno dijete sa zavezanim rukama i nogama samoljepljivom trakom pobjeglo kroz prozor kuće njene poslovne partnerice Jodi Hildebrandt u Utahu.

Dijete je došlo do susjedne kuće i tamo je zatražilo hranu i vodu. Kada je netko od njih primijetio ostatke samoljepljive trake oko djetetovih ruku i nogu, pozvali su policiju.

Policija je otkrila da je dijete bilo zapostavljano, ranjeno i toliko neuhranjeno da je hitno prevezeno u bolnicu. Policija je dok je pretraživala dom suradnice pronašla još jedno neuhranjeno dijete.

O cijeloj situaciji oglasila se i Shari, kći koja je otišla iz obiteljskog doma, a rekla je kako je bio veliki dan kada je Ruby uhićena i da je pravda konačno zadovoljena.

- Pokušavali smo upozoriti i policiju i socijalnu službu o ovome godinama, no nitko nas nije shvaćao ozbiljno.

