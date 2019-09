Zvijezda RTL-ova showa u lovu na olimpijsko zlato: 'Skoro sam ostao bez prsta, treninzi su iscrpljujući'

Sjećate li se Lovre Dokića? Simpatičan Zagrepčanin iza kojeg je nastup u RTL-ovom showu 'Zvijezde' i nakon završetka showa nastavio je nizati uspjehe. I to ne samo glazbene već i sportske!

Njegov glazbeni prvijenac “Budi tu”, koji već sada ima predispozicije da postane veliki hit, na nagovor i uz pomoć producentice Stelle Lutz dobio je i svoj spot u Opatiji. – Reakcije su zaista bolje nego što sam očekivao. Komentari su divni, pjesma se dijeli po društvenim mrežama i neprestano mi pristižu poruke podrške.

Svi mi kažu da je pjesma jako zarazna i da je ne mogu više izbaciti iz glave – kaže Lovro. Pjesmom su posebno oduševljeni budući mladenci koji upravo uz nju žele otplesati svoj prvi ples. – Mladenci se uvelike javljaju, a nerijetko primam i poruke poput: “Joj, dođe mi da se oženim, samo da mi ti pjevaš” ili: “Čuo sam pjesmu, idem zaprositi curu odmah, piši datum vjenčanja.” Već imam jedan dogovoreni nastup na vjenčanju potkraj listopada i jako se veselim romantičnoj atmosferi prvog plesa koji će upotpuniti romantični stihovi moje pjesme – ushićeno govori Lovro kojem se život nakon pojavljivanja na malim ekranima uvelike promijenio.

– Nema više normalnog prolaska gradom, a o trgovačkim centrima da i ne govorim. Ljudima se moj nastup jako urezao u sjećanje što mi je jako drago – ističe Dokić. Publika ovog simpatičnog mladića pamti po izvedbi pjesme “Ja sam rojen da mi bude lipo” kojom je oduševio žiri, ali i usred emisije rasplakao Tončija Huljića. Taj će trenutak, priznaje, zauvijek pamtiti. – Ostvariti se tako ispred tako velikih ljudi najbolji je događaj u mom životu! Gospodin Huljić i ja se nerijetko čujemo. Od njega znam zatražiti savjet, a on je uvijek spreman pomoći – otkriva Lovro koji uspjehe ne niže samo na glazbenom polju. Ovaj svestrani 17-godišnjak rođen je bez lijeve podlaktice, no to ga nikada nije sputavalo.

Svoj “nedostatak” pretvorio je u prednost i postao naš najmlađi paraolimpijac u alpskom skijanju. Prošle je godine Hrvatsku predstavljao na Zimskim olimpijskim igrama u Pyeongchangu, a već je ostvario i normu za iduću Olimpijadu u Pekingu 2022. Profesionalni sport zahtijeva mukotrpan rad i odricanje, no Lovri to ne pada teško jer s disciplinom nema problema. – Svaki sport na vrhunskoj razini nameće disciplinu. U mom slučaju dan bude ispunjen sportskim i školskim obvezama. Ujutro imam trening na Sljemenu, nakon toga me moji pokupe na Mihaljevcu, u autu se presvučem na putu do škole. Nakon škole većinom imam snimanja tako da doma lagano postajem gost. Uspijevam organizirati svoje obveze i natjecanja samo uz veliku podršku svoje škole, razreda i razrednice koji me maksimalno podržavaju i pomažu mi da popunim sve školske rupe. Njihova navijačka podrška zaista me potiče da dam najbolje od sebe – ističe maturant Grafičke škole pred kojim su uskoro i ispiti državne mature. – Tempo mi je uvijek užurban, a sad još dolazi i matura. Ne želim ništa pretpostavljati, ali neka mi je Bog na pomoći – smije se Lovro. Osim napornih priprema za maturu i upis na fakultet, tu su i još napornije pripreme za Olimpijske igre.

– Ljudi koji se rekreativno bave skijanjem vide to samo kao uživanje i zabavu, međutim profesionalni sport ipak je druga priča. Treninzi znaju biti jako iscrpljujući i naporni, a o vremenskim uvjetima da ne govorim. Jednom sam gotovo zbog ozeblina ostao bez prsta na nozi. Samo iznimna upornost, volja i trud mogu vas dovesti do nekog uspjeha – ističe Lovro. Iako je do sada već svima dokazao da unatoč svom invaliditetu odlično pliva u svim područjima, predrasude ga, kaže nam mladi glazbenik, i dalje ne zaobilaze. – Bilo je toga puno više u djetinjstvu, ali moji roditelji nisu nikada dopustili da to utječe na mene. Danas se susrećem s predrasudama koje se odnose na to da sam u “Zvijezdama” prošao zbog svoje životne priče. I dalje ne shvaćam što je loše u tome da svojim nastupom motiviram druge – govori pjevač. U slobodno vrijeme bavi se glumom i fotografijom, član je i voditelj klape Glam koju čine mladi glazbenici, a o njegovoj svestranosti, upornosti i zavidnom talentu svjedoči to da je prije dvije godine unatoč fizičkom hendikepu naučio svirati klavir. – Moj je cijeli život veliki izazov. Stalno pokušavam nešto novo. Na svaku ponudu kažem: “Da, može”, što se vidi po svemu što radim. Život treba maksimalno iskoristiti i uzeti sve ono što nam se nudi. Želja mi je naučiti govoriti što više jezika i svirati što više instrumenata – kaže Lovro koji se glazbom planira baviti i nakon završetka škole. Već sada mašta o upisu na Glazbenu akademiju i nastupima pod svjetlima velikih pozornica, dok privatno priželjkuje pravu ljubav koju do sada, iako ima brojne obožavateljice, još nije pronašao.

– Što više širim vidike i posvećujem život karijeri, shvaćam da zapostavljam taj dio. A na razmišljanje o tome potaknuo me stih moje pjesme koji kaže: “I kad prođe sve, samo ljubav ostaje”. Jer, iako imam samo 17 godina, znam da u životu želim pravu, istinsku i čistu ljubav. Tako da više nema odgovora da nemam vremena za djevojku. Imam, moram i želim imati. Nadam se da će ona koja osvoji moje srce biti dovoljno luda i hrabra da prolazi sve ovo sa mnom – smije se Zagrepčanin koji se nedavno vratio iz Grčke i Makedonije gdje je bio na maturalnom putovanju. – Vrhunski smo se proveli i baš mi je dobro došlo nakon sveg ovog ludila s pjesmom i spotom. Pustio sam mozak na pašu, ali evo sad sam se vratio i spreman sam za svakodnevne, pomalo naporne, ali i drage aktivnosti – iskren je Lovro. Kada su u pitanju neostvarene želje, njih i nema previše. – Neskromno ću reći da sam sve što sam zamislio do sada i ostvario. Ne zato što sam rođen pod sretnom zvijezdom, nego isključivo svojim trudom, radom i odricanjem – zaključuje mladi glazbenik kojeg pokreće avanturistički duh pa tako uz uspjeh na glazbenoj sceni i u sportu mašta i o putovanjima, surfanju, a velika mu je želja i skočiti s padobranom. Nastavi li ovim tempom, uopće ne sumnjamo da će sve to jednog dana ostvariti. Snagom volje koja ga pokreće, Lovro s lakoćom briše granice nemogućeg.