Zvijezda 'Otimačice' nahvalila našeg Roka: 'Pobjeđuješ na čast i slavu Isusa Krista'

Mi @rokoblazevic_official me da mucha emoción saludarte y desearte éxito! En tu visita a Israel tierra Santa! Vas representando a tierra de mis ancestros al cual le guardo un gigantesco cariño y amor! Croacia! También tierra santa! Hoy decreto tu victoria! En el nombre de Jesús Rey de Israel! Mi humilde consejo es que no le cuentes a nadie tu vida, ni tus miedos,no le abras tu corazón ni tu casa a nadie! Que tú mano izquierda no sepa lo que hace la derecha! Porque a veces cometemos ese error, y nadie de los cuales abriste tu corazón y sinceridad lo valora! Utilizarán tus palabras para amedrentar! Aunque ellos digan peor o te den la razón! Nunca cuentes tu vida! Porque habrá gente que juró muchas cosas por ti ! No cuentes nada, porque después le darán la razón a tus enemigos! Y lo qué hiciste no valió la pena! A parte de eso! Confía en ti ! Ten fe en el señor! Abrázate y bendícete, imagina que eres el ganador, que tu mejor amigo sea Jesús! Es más fácil complacer a Dios que al mundo! Ora , reza, aclama! Aunque te digan loco, no te preocupes! Dios te brindo dones y talentos, siempre da gracias por lo malo , por lo bueno! Lucha cada día, no te me deprimas si estás fuera de tu país y los tuyos, es difícil! Pero el mejor amigo y Salvador te dará las fuerzas y discernimiento para triunfar!! Eres un guerrero de Dios! Y él te acompañará por siempre! Cada vez que salgas al escenario reza un padre nuestro, bendícete, y pide a Dios que seas instrumento de él! Que te te dé su vista, sus palabras, su inteligencia, su luz, di yo soy el que soy , Cristo en mi! Te amo a tiempo! Profetizo que Dios te dará la victoria, para mi hermosa Croacia, para ti , y para la honra y gloria de nuestro señor Jesucristo! Amen! Dios ya te lleno de su gloria Roko! Te amo a tiempo y Dios desde que naciste!

A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv) on Mar 21, 2019 at 6:53pm PDT