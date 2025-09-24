Zvijezda kultne serije iz devedsetih šokirala fanove izgledom: 'Izgleda nevjerojatno'

Glumica Heather Locklear (63) nedavno je oduševila obožavatelje rijetkim javnim istupom u podcastu "What Do You Want?", gdje se pojavila uz blisku prijateljicu Jillian Barberie. Fotografija objavljena na Instagramu, na kojoj glumica pozira bosa u bijeloj ljetnoj haljini bez naramenica, sa svojom prepoznatljivom plavom kosom u valovima i širokim osmijehom, izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Komentari poput "Heather izgleda nevjerojatno!", "Prekrasna si" i "Ti uopće ne stariš!" preplavili su društvene mreže, a mnogi su se složili da zvijezda kultne serije "Melrose Place" izgleda bezvremenski. Njezin blistav izgled na nedavnim događanjima, uključujući fanovske konvencije poput 90s Con na Floridi i Calgary Expo, samo je potvrdio dojam da je glumica u sjajnoj formi, ostavljajući iza sebe turbulentno razdoblje koje je zabrinulo njezine poklonike.

Međutim, slika koju javnost danas vidi u potpunoj je suprotnosti s uznemirujućim prizorima zabilježenim nešto ranije. Sredinom 2023. godine, medije su obišle fotografije i snimke glumice iz Malibua koje su potaknule ozbiljnu zabrinutost za njezino mentalno i fizičko zdravlje. Locklear je tada snimljena kako se nestabilno pridržava za rub uredske zgrade, odjevena u nemarnu odjeću, dok je sjedila na stepenicama i, kako se činilo, glasno čitala iz dnevnika i razgovarala sama sa sobom. Djelovala je dezorijentirano i iscrpljeno, a izvori bliski glumici tada su za Daily Mail izrazili bojazan da se možda vratila starim porocima. Ti su prizori bili oštar podsjetnik na njezine dugogodišnje i dobro dokumentirane borbe s ovisnošću o alkoholu i mentalnim zdravljem, koje su je u prošlosti više puta dovele na rub.

Život Heather Locklear desetljećima je bio obilježen ekstremnim usponima i padovima. Njezina turbulentna prošlost uključuje boravke na rehabilitaciji 2018. i 2019. godine, kao i nekoliko sukoba sa zakonom, među kojima se ističe uhićenje zbog napada na bolničara koji je došao na intervenciju tijekom obiteljske svađe. Njezin privatni život također je bio pod stalnom lupom javnosti, ponajviše zbog brakova s dvojicom velikih rock-zvijezda. Od 1986. do 1993. bila je u braku s bubnjarom benda Mötley Crüe, Tommyjem Leejem, a od 1994. do 2007. s gitaristom grupe Bon Jovi, Richiejem Samborom, s kojim ima kćer Avu. Unatoč svim privatnim izazovima, Locklear je uvijek uspijevala zadržati status jedne od najomiljenijih televizijskih glumica svoje generacije.

Njezina karijera dosegla je vrhunac devedesetih zahvaljujući ulozi proračunate i moćne Amande Woodward u sapunici "Melrose Place". Zanimljivo je da je Locklear isprva mislila da je prestara za tu ulogu. "Gledala sam seriju i mislila si: 'O moj Bože, ovo će biti sjajno... voljela bih da mogu biti dio toga, ali prestara sam'", otkrila je u jednom podcastu, dodavši da je tada imala oko 30 godina, dok su njezini kolege bili u ranim dvadesetima. Producent Aaron Spelling, koji ju je od milja zvao svojim "sretnim novčićem" nakon uspješne suradnje na "Dinastiji" i "T.J. Hookeru", pozvao ju je da se pridruži seriji kako bi podigla stagnirajuću gledanost. Njezin dolazak bio je pun pogodak – lik Amande Woodward postao je središnji negativac i ikona stila, a gledanost je eksplodirala.

Nakon niza teških godina, glumica je 2020. s ponosom proslavila prvu godinu trijeznosti, podijelivši tada inspirativan citat Maye Angelou: "Naučila sam da bez obzira na to što se dogodi, ili koliko se danas loše činilo, život ide dalje i sutra će biti bolje." U to vrijeme činilo se da je pronašla i privatnu sreću, zaručivši se za svoju srednjoškolsku ljubav, Chrisa Heissera, s kojim je obnovila vezu 2017. godine. Iako su se poznavali još od sedamdesetih, njihova veza bila je isprekidana sve dok se glumica nije posvetila trijeznosti. Ipak, par se prošle godine razišao. Locklear je u jednom intervjuu izjavila kako joj brak nije presudan: "Ti si moj čovjek do kraja života, vjenčali se mi ili ne. Zajedno smo, volimo se i podržavamo, i to je jedino važno." Njezin povratak glumi u filmu "Don’t Sweat the Small Stuff: The Kristine Carlson Story" iz 2021. godine označio je važan korak u njezinu profesionalnom i osobnom oporavku.