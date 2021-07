Zoran Šprajc skoro je zakasnio sinoć u emisiju i objasnio: Nadrealnu scenu od milijun dolara fotkao je Rimac

Mate Rimac jučer je bio gost u RTL Direktu kod Zorana Šprajca, a sinoć se dogodila neobična situacija i Šprajc je skoro zakasnio u vlastitu emisiju, a objasnio je i što se to sinoć dogodilo da je zadihan stigao u studio.

"Prvi put da sam umalo zakasnio u emisiju. Deset minuta prije početka @materimac mi je, dok smo se fotkali u hodniku, onak' usput rekao da je na intervju došao s Neverom. Naravno da sam morao izjuriti van, takav superbolid na parkingu u Krapinskoj i to još origigi hrvatski superbolid ne propušta se vidjeti, opipati, pomaziti. Da nisam oženjen, oženio bih se za njega koliko je to čudo dobro i lijepo napravljeno. U zadnji trenutak uspio sam se odvojiti od Nevere i utrčati u studio, uspuhan i znojan, ali tako je to kad #wecreateemotions 😊 Ovu nadrealnu scenu od milijun dolara fotkao je Mate jer kad čovjek u mraku zna praviti ovakve automobile, onda zna i u mraku fotkat. I fakat :) #rimacnevera @rimac_automobili #bugatti #senzacija #hipercar #emotions #automobilis #rtldirekt", napisao je Šprajc i objavio fotografiju na kojoj pozira pokraj Nevere.

Foto: Instagram

Razlog gostovanja Mate Rimca kod Šprajca jest, kako to već svi dobro znaju, posao života koji je nedavno sklopio. Podsjetimo, njegova kompanija postala je većinski vlasnik Bugattija, a kompanija Rimac Automobili postaje Rimac Grupa, podijeljena na dvije kompanije – Bugatti Rimac i Rimac Technology.

