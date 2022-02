Zoran Šprajc se pohvalio na Instagramu: 'Carevo novo ruho'

Televizijski voditelj, novinar i urednik Zoran Šprajc (54) nedavno je otkrio da nakon sedam godina napušta informativnu emisiju RTL Direkt. Pred njim su sada novi profesionalni izazovi i projekt za kojeg kaže da će možda biti i najizazovniji TV format na kojem je radio.

Na Instagram storyju sada je objavio selfie iz garderobe, a sudeći po fotografiji odlučio se za novu frizuru. Iako nije točno otkrio što priprema kratko je poručio 'Carevo novo ruho'.

-Nakon RTL Direkta, s kojim sam postigao sve što se u televizijskoj karijeri može postići i osvojio sve što se može osvojiti, došao je red na novi programski projekt koji bi, kao svojedobno i RTL Direkt, trebao biti nešto potpuno drukčije u našem Informativnom medijskom prostoru. Ne mogu još otkrivati detalje, ali opet je riječ o projektu koji će biti prilagođen mome uvrnutom pogledu na ljude i aktualne događaje, ali mnogo zahtjevnijem nego što je to Direkt.

Foto: Instagram

-Izuzetno me veseli, ali me istodobno i prilično plaši jer je teren nepoznat i vjerojatno prepun mina, ali vrijeme je da se krene dalje i da se pomakne još jedna granica. Uostalom, ja sam od onih koji će radije poginuti u jurišu nego uvenuti u sigurnom zaklonu- ispričao je Šprajc u intervjuu za RTL, a poznato je i kako će nova urednica i voditeljica RTL Direkta biti Mojmira Pastorčić.

-Šprajca više nema, on ide u nove pobjede i mislim da je to dobro. Sigurna sam da će mu emisija biti zanimljiva. Direkt je sad moj i naravno da će biti promjena, bit će to Direkt 2.0. Pojačavamo tim, imamo novu producenticu, sto ideja o tome što napraviti, planiramo nove rubrike- otkrila je Mojmira.

VIDEO Pogledajte tko je nominiran u kategoriji Radijska osoba godine za Večernjakovu ružu