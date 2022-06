Zoran Šprajc podijelio rijetku fotografiju s mlađim sinom, a za to je imao poseban razlog

Jedan od najpopularnijih televizijskih voditelja Zoran Šprajc, osim što gledatelje zabavlja u novoj emisiji 'Stanje nacije', to čini i različitim crticama iz svog života na društvenim mrežama. Ovoga puta s pratiteljima je podijelio rijetku fotografiju sa svojim mlađim sinom Darjanom.

"Maturanti", napisao je voditelj u opisu objavljene fotografije, a u hashtagovima otkrio da je fotka nastala na maturalnoj večeri njegovog sina.

Osim Darjana, Šprajc je u braku sa suprugom Lidijom dobio i sina Mirona te kći Franku. I supruga Lidija je objavila fotografiju s maturalne večeri sina i pokazala kako pleše s njim.

Inače, Zoran i Lidija upoznali su se kad je on 90-ih radio na HRT-u kao novinar dok je Lidija bila lektorica, a vjenčali su se u kolovozu 1998. Voditelj i urednik nikada nije previše pričao o svom privatnom životu, kao ni o odrastanju i roditeljima. No, tu i tamo na društvenim mrežama pokaže koji detalj iz prošlosti. Svojedobno je tako otkrio da je zadnje tri godine osnovne škole pohađao u Rijeci u školi Rudolf Tomšić, sada Škurinje. Tako je nedavno s pratiteljima pokazao kako je otišao do svog rodnog grada, Slavonskog Broda, radi proslave godišnjice mature.

