Zoran Šprajc nakon sedam godina napušta RTL Direkt, poznato je i tko će ga naslijediti u emisiji

Nakon sedam godina urednik i voditelj Zoran Šprajc (54) napušta informativnu emisiju RTL Direkt. Pred njim su sada novi profesionalni izazovi i novi projekt za kojeg kaže da će biti možda i najizazovniji TV format na kojem je radio dosada

- Nakon RTL Direkta, s kojim sam postigao sve što se u televizijskoj karijeri može postići i osvojio sve što se može osvojiti, došao je red na novi programski projekt koji bi kao svojedobno i RTL Direkt trebao biti nešto potpuno drugačije u našem Informativnom medijskom prostoru. Ne mogu još otkrivati detalje, ali opet je riječ o projektu koji će biti prilagođen mome uvrnutom pogledu na ljude i aktualne događaje, ali mnogo zahtjevnijem nego što je to Direkt. Izuzetno me veseli, ali me istodobno i prilično plaši jer je teren nepoznat i vjerojatno prepun mina, ali vrijeme je da se krene dalje i da se pomakne još jedna granica. Uostalom, ja sam od onih koji će radije poginuti u jurišu nego uvenuti u sigurnom zaklonu. - ispričao je Šprajc u intervju za RTL.

Foto: Instagram Dok će Šprajc biti posvećen novim izazovima na mjestu urednice i voditeljice RTL Direkta bit će Mojmira Pastorčić koja je protekle dvije godine dijelila voditeljsku ulogu sa Šprajcom.

- Drago mi je da i gledatelji i RTL prepoznaju moj trud i veseli me da s 39 godina dobivam svoju vlastitu emisiju, i to takve reputacije. Prati nas puno ljudi, imamo prepoznatljiv stil i teme, ljudima se sviđa što smo drukčiji i što se bavimo stvarima koje ne mogu vidjeti drugdje. To je i news i nije news, i smiješno je i ozbiljno, bavimo se i omikronom i Bakom Prasetom i predsjednikom i beskućnicima i Ukrajinom i uličnim muralima i kriptovalutama i potresom u Petrinji i kokainom u zagrebačkoj kanalizaciji. Zašto je drugdje nešto bolje, što radimo krivo. Zanima nas društvo. Nismo opsjednuti dnevnom politikom, makar, ne bježimo od odgovora premijeru koji recimo lupka po RTL-ovom mikrofonu i proziva nas zbog lošeg rezultata svog kandidata - istaknula je Mojmira za RTL.

Foto: RTL/Screenshot Otkrila je i da trenutno ima puno planova za emisiju, a u planu je osvježiti izgled i koncept emisije. - Šprajca više nema, on ide u nove pobjede i mislim da je to dobro. Sigurna sam da će mu emisija biti zanimljiva. Direkt je sad moj i naravno da će biti promjena, bit će to Direkt 2.0. Pojačavamo tim, imamo novu producenticu, sto ideja što napraviti, planiramo nove rubrike. Jedna je od promjena da neće više biti Direkta petkom. I zbog toga mi je žao jer imamo dobru gledanost, emisija se baš dobro ulovila, a reakcije ljudi na to što radimo su sjajne. Ali gledatelji ne moraju brinuti. Elemente Petka sada će gledati kroz cijeli tjedan, i dulje razgovore i konkretnije reportaže i rubne teme i rubriku Mooolim??!! Ionako kažu da je četvrtak novi petak. Tako će biti i u Direktu - zaključila je Mojmira.

