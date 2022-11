Zoran Aragović: Ime BiteMyStyle rođeno je na mojim modnim počecima, a to je i pjesma Missy Elliott čiji sam veliki fan

Veselje, pozitiva, životni optimizam! Tako je najjednostavnije opisati modne kreacije Zorana Aragovića, koje ljubiteljice mode poznaju i vole pod imenom njegovog modnog brenda BiteMyStyle. Zato ga i na početku razgovora pitam kako je i zašto odabrao baš to intrigantno ime, a on kaže:

- Ime je rođeno na mojim modnim počecima kada sam oslikavao tkanine raznim grafitima i natpisima, jer tada nisam imao mogućnosti raditi vlastiti print pa je to bio jedan od kompromisa koji se pokazao vrlo zanimljivim. Jedan od tih natpisa glasio je BiteMyStyle, što je naslov pjesme reperice Missy Elliott, čiji sam veliki fan. Tako je to postao i naziv branda. Svidjela mi se ta dvoznačnost "bite me" u američkom slengu i odlučio sam da to upravo bude naziv moje buduće modne marke

A nakon tog objašnjenja pričom krećemo od početka. Zoran je rođen u Virovitici 1981. godine, a za svoje djetinjstvo kaže da je bilo idilično:

- Djetinjstvo sam proveo na selu kod bake, tako da me za to razdoblje vežu zaista lijepe uspomene. Okružen prirodom i životinjama često sam se zapravo sam igrao i izmišljao kako se zabaviti. Sam sam si izrađivao igračke, a najviše sam uživao u crtanju svojih kućnih ljubimaca, cvijeća i sjećam se da su ti crteži uvijek bili prepuni detalja i boja.

Priča mi kako ga je moda zainteresirala nakon srednje škole, ali je nakon završene opće gimnazije ipak upisao Pravni fakultet, uvjeren kako će mu moda biti samo usputni hobi. No umjetnička crta njegove osobnosti bila je jača od toga:

- Sve više sam listao modne časopise i knjige i zapravo na poticaj i nagovor prijatelja prevagnuo je dizajn kao moje buduće zanimanje. I evo, to traje već više od 18 godina. Upisao sam modno učilište Profokus u Zagrebu, i tu se prvi put susreo s onom profesionalnom stranom mode, kako nešto nacrtati, konstruirati i sašiti. Tada sam i shvatio koliko je moda ozbiljan posao i koliko mu se zapravo treba detaljno i sustavno posvetiti ako jednog dana želiš od toga i živjeti - objašnjava te dodaje kako je upravo u Profokusu naučio kako ono što je skicirao konstruirati i na kraju sašiti, pa je tako vrlo brzo počeo na svojoj kućnoj šivaćoj mašini izrađivati prve modele. Kaže kako su na počecima to bili vrlo jednostavni modeli torbi, na kojima je vježbao tehniku šivanja, a zatim su došli i ostali odjevni predmeti, koje su u početku nosile, i kupovale - bliske prijateljice. To mu je financijski pomoglo, omogućilo da kupi drugu mašinu, bolje tkanine... Tako je još za vrijeme studija svoj dizajn prodavao u jednom od tada vrlo popularnih zagrebačkih butika, gdje je upoznao i neke od osoba s javne scene s kojima je počeo surađivati. Prva od njih je bila i tadašnja TV voditeljica Ines Preindl, i ta je suradnja potrajala niz godina. Priča mi kako je prvu reviju odradio još za vrijeme školovanje i kako je bila po svemu posebna:

- Bila je to mini kolekcija inspirirana srednjim vijekom za koju sam koristio jutu i čepove od boca koje sam oslikavao autolakovima. Tada sam zaista volio eksperimentirati i nije mi bilo važno da su ti odjevni predmeti nosivi već da budu upečatljivi i prepoznatljivi, da budem drugačiji od drugih i da ljudi, kada vide moj rad, te kreacije povežu sa mnom kao dizajnerom.

Naravno, u vrijeme njegovih početaka nije bilo društvenih mreža, samo nekoliko showbizz časopisa i dnevnih novina sa svojim modnim prilozima. Kaže kako je od početka znao da, ako se želi probiti i nametnuti na sceni, mora surađivati s novinarima:

- Tada se moja odjeća prodavala u zagrebačkom butiku gdje su se odijevale neke od naših poznatih pjevačica, voditeljica i glumica i tako sam vrlo brzo stupio u kontakt s njima, samim tim postao zanimljiv i medijima. Ubrzo su krenule i prve revije, snimanja i drago mi je da je moj dizajn od samih početaka bio odlično prihvaćen i da su ga i javne osobe i moje tadašnje klijentice rado nosile - objašnjava.

Kaže da su mu uspjeh donijeli njegova upornost, ustrajnost u radu i to što je samom sebi u glavi posložio da je modni dizajn ono što voli, što ga usrećuje i ono od čega želi živjeti. Baš zato drago mu je da njegova modna priča traje svih ovih godina bez kreativnih blokada, jer on se i dalje trudi iz kolekcije u kolekciju biti još bolji, uvijek ponuditi nešto novo, ali pri tome zadržati svoju prepoznatljivost i unikatnost.

I tako dolazimo do najvažnije teme ovog modnog razgovora. Pitam ga od kuda potiče njegov optimizam i životno veselje koji se tako jasno čitaju iz njegovih kreacija, a on kaže:

- Osobno sam vrlo vedra i šaljiva osoba, ali to je najčešće u vrlo uskom krugu bliskih ljudi i prijatelja. Prema van sam vrlo smiren i staložen pa me često ljudi koji me ne poznaju pitaju kako je moguće da tako mirna osoba radi kreacije koje su i nabrijane i vrište od boja. Osobno me boje vrlo smiruju i vesele, zapravo ne mogu zamisliti dizajnirati bez igre zanimljivim uzorcima, primjerice neke jednobojne bijele komade.

I te njegove riječi potvrđuju davnu tezu ove rubrike kako je moda s jedne strane čista emocija, a s druge igra, a Zoran kaže:

- I jedno i drugo. Igra emocijama. Modu kao svoj poziv doživljavam vrlo emotivno, a moda je istovremeno i igra koja me zabavlja, ali i kreativno ispunjava. Druga strana te priče je moda kao vrlo ozbiljan posao, zanat koji je daleko od igre.

Koliko ozbiljan dokaz je on sam kad je u listopadu u manje od dva tjedna odradio dvije revije, prvu na Zlatnoj igli, a drugu na drugom izdanju Ateliera. Zoran mi priča kako cijeni društvene mreže koje su danas broj jedan u komunikaciji i reklami, ali kako se on još uvijek veseli modnim revijama.

- Revije su savršena platforma kroz koje ne samo što prezentirate nove kolekcije, nego se i družite s kolegama, modelima, fotografima, šminkerima, frizerima, novinarima, klijentima… Nije to samo pista po kojoj hodaju modeli već jedan cijeli dan proveden s ljudima iz branše. Tu se rađaju i neke nove ideje, kontakti i suradnje tako da meni osobno internet ne može zamijeniti sve ono lijepo što se događa "uživo" - ističe.

Za one koje vole i nose njegovu modu kažu da su to žene koje imaju pozitivnu životnu energiju, koje vole da odjeća koju nose ima priču, žene koje se ne boje biti zamijećene i koje uživaju u modi i tome da budu drugačije:

- Najljepše je kad se s klijenticama povežete pa se rode i vrlo lijepa prijateljstva i druženja na kavicama - dodaje.

Priznaje kako korona vrijeme nikome nije bilo lako, a njemu je najteže bilo kada su zatvoreni dućani s kojima surađuje, a i dio klijentica je radio od kuće pa nisu bile toliko zainteresirane za shopping. Ipak, sve je to nadoknadio povećanim angažmanom na društvenim mrežama, online prodajom, sniženjima... sve je uspio prebroditi pa nije otpuštao zaposlene. Kaže kako je u toj teškoj situaciji imao i malo sreće.

- Kada su se počele nositi maske, napravio sam jednu pamučnu za sebe i objavio na svom privatnom profilu. I odjednom su svi željeli šarene maske za lice i zato se odlučio, prvi u Hrvatskoj, proizvoditi pamučne maske.

Iako je to bilo vrijeme u kojem društveni život skoro pa nije ni postojao, zbog čega se smanjila potreba za kupovinom odjeće, BiteMyStyle u ponudi uglavnom ima dnevnu odjeću pa nije osjetio preveliki pad u prodaji. Nada se da će zbog toga što se sve više piše o tzv. održivoj modi i modna industrija pridonijeti tome da svijet postane zeleniji. Objašnjava mi kako se maksimalno trudi iskoristiti tkaninu s kojom radi, a često i redizajnira odjevne predmete tako da zaista bude malo toga što se ne iskoristi:

- Svatko treba krenuti od sebe jer jedino na taj način možemo pridonijeti smanjenju zagađivanja i spriječiti veće klimatske promjene - ističe.

Priča mi kako inspiraciju crpi iz svega što ga okružuje:

- Priroda može biti vrlo inspirativna svojim koloritom, arhitektura formom i oblicima, no najdraža su mi putovanja i susreti s drugačijim kulturama pa sam tako jednu kolekciju dizajnirao nakon putovanja u Meksiko. I moje klijentice su mi vrlo inspirativne kada vidim kako kombiniraju moj dizajn s nečim što je možda komercijalnije. Uglavnom, kreativni kotačići neprestano rade - kaže.

Otkriva kako je zadnja kolekcija koju je predstavio za aktualnu sezonu bila inspirirana neokubizmom i pop artom, ali i kako već radi na proljetnoj kolekciji, skuplja ideje, proučava krojeve, traži tkanine... A do te kolekcije sudjeluje na nekoliko sajmova i proširuje suradnje s concept storeovima u Hrvatskoj gdje se može kupiti BiteMyStyle.

Na sceni sam snažnija kada nosim BiteMyStyle

- Naša suradnja je počela 2015. godine i to tako da je Zoran nazvao mene. Bila sam tada na glazbenim počecima i bila mi je neugodna i pomisao da se ja nudim nekom od kreatora. No, našli smo se na kavi, prepoznali se i do danas je naša poslovna suradnja postala jedno divno prijateljstvo - priča pjevačica Lara Antić Prskalo.

Naravno, Zoran joj je šivao i vjenčanicu, za koju je ona imala samo osnovnu ideju, a koja je, kako kaže Lara, na kraju bila: "savršenija od bilo čega što bih ja mogla smisliti, što samo dokazuje koliko me Zoran dobro poznaje".

Priča kako obožava Zoranovu iskrenost, način na koji spoji naoko nespojive uzorke, te objašnjava da joj imponira da svi odmah prepoznaju njegov stil kada nosi neku od njegovih kreacija. Naravno, on je odijeva za sve važne koncerte i nastupe, a Lara kaže da nikada neće zaboraviti veliki koncert u Tvornici na kojem je također nosila BiteMyStyle:

- Tada sam shvatila da sam snažnija kada nosim njegovu odjeću, da me ona na neki način čini dominantnijom na sceni. To je taj savršeni spoj mode i glazbe, koji mi daje više snage da iznesem koncert na najjače.