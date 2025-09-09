Znate li tko je ovo? Mnogima najzgodnija domaća voditeljica koja više ne živi u Hrvatskoj objavila fotku iz djetinjstva

Naša proslavljena novinarka i voditeljica, Fani Stipković, ponovno je raznježila svoje brojne pratitelje na Instagramu. Ovoga puta, povodom početka nove školske godine, zavirila je u obiteljski album i podijelila dragocjenu uspomenu iz vlastitih školskih dana. Fotografija preslatke djevojčice u školskoj klupi izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. "Prvi dan škole", napisala je kratko na hrvatskom i engleskom jeziku uz fotografiju koja odiše nostalgijom. Na njoj vidimo malenu Fani, djevojčicu krupnih, bistrih očiju i neodoljivog osmijeha, kako pozira za svojim stolom uz otvorenu početnicu. Fotografija, na kojoj piše "Uspomena iz škole", snimljena je u njezinoj rodnoj Veloj Luci na otoku Korčuli, lokaciji koju je Stipković i označila na objavi. Upravo je na Korčuli, kako znamo, provela i dio ovog ljeta, uživajući s obitelji, suprugom Fernandom Hierrom i sinčićem Nicolásom Valentinom. Čini se da ju je nedavni boravak u domovini potaknuo da se prisjeti bezbrižnih dana djetinjstva.

Ova dirljiva objava nije prošla nezapaženo. U samo nekoliko sati prikupila je tisuće lajkova, a komentari su se nizali jedan za drugim. Pratitelji su bili apsolutno oduševljeni. "Slatkica", "Jo lipote, mali conejito", "Qué bonita!", samo su neke od poruka kojima su obasuli Fani, hvaleći njezinu ljepotu koja je, slažu se mnogi, vidljiva od malih nogu. Jedan od komentara čak je uspoređuje s pjevačkom zvijezdom: "Pensé que era Luis Miguel" (Mislio sam da je Luis Miguel), aludirajući na njezinu bujnu kosu i anđeosko lice.

Danas je Fani Stipković uspješna žena s impresivnom međunarodnom karijerom. Nakon što je diplomirala novinarstvo u Zagrebu i magistrirala televizijsku produkciju u Madridu, izgradila je karijeru intervjuirajući najveće svjetske zvijezde poput Cristiana Ronalda, Rafaela Nadala i Rogera Federera. Njezin život danas je u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji, gdje njezin suprug, legendarni nogometaš Fernando Hierro, obnaša funkciju sportskog direktora kluba Al Nassr. Par je u braku od rujna 2023. godine, a kruna njihove ljubavi je sinčić Nicolás Valentin, koji će uskoro proslaviti svoj drugi rođendan.

Iako živi životom iz snova na drugom kraju svijeta, Fani nikada ne zaboravlja svoje korijene. Čestim objavama iz djetinjstva i posjetima rodnoj Korčuli pokazuje koliko joj znače obitelj i uspomene koje je vežu za Hrvatsku. Ova posljednja fotografija samo je još jedan dokaz da je, unatoč svjetskoj slavi i glamuru, u srcu i dalje ona ista djevojčica bistrih očiju iz školske klupe u Veloj Luci, koja je sanjala velike snove – i ostvarila ih.