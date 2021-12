Željko Samardžić o zdravstvenim problemima: 'Dugo sam imao dijagnozu, a da nisam ni znao'

Pjevač Željko Samardžić (66) u javnosti rijetko govori o svom privatnom životu, no ovog je puta odlučio napraviti iznimku i progovoriti o zdravstvenim problemima s kojima se bori već osam godina. Naime, Samardžiću su tada liječnici ustanovili da ima probleme štitne žlijezde zbog čega su mu savjetovali da promijeni stil života i da se više posveti svom zdravlju.

-To je jedna autoimuna bolest štitnjače koja stvara povremene probleme, ali čim sam krenuo s redovitim terapijama, sve je u redu. Svako jutro popijem po jednu tableticu i to je to. Žene uglavnom obolijevaju od te bolesti, ali eto, mene je zadesilo i nosim se s tim kako znam i umijem. Kasnije sam saznao da dosta mojih prijatelja ima Hashimoto sindrom, a ja sam ga imao dugo, a da to nisam ni znao - rekao je Samardžić za Mondo.rs.

Pjevač je nedavno iznenadio svoje pratitelje i rijetkom fotografijom sa suprugom Majom s kojom je u braku već više od četiri desetljeća.

- Maja i ja danas slavimo 44 godine zajedničkog života, a kao da je bilo jučer... - napisao je Željko u opisu fotografije.

Željko i Maja upoznali su se u Mostaru, a njihov prvi susret dogodio se u dvorani Ekonomske škole u kojoj je nastupao sa svojim bendom. Prijatelji su ga upozorili kako ona nije djevojka za njega te da joj je otac profesor i sigurno neće biti zainteresirana za vezu s glazbenikom, ali Željka to nije obeshrabrilo i odlučio je prići Maji. Bila je to ljubav na prvi pogled i pjevač je u šali nakon samo nekoliko minuta razgovora rekao kako se trebaju vjenčati. Deset mjeseci kasnije na Majinoj maturalnoj večeri na kojoj je pjevao Željko pala je i prosidba.

Majini roditelji nisu bili oduševljeni idejom da se uda s 18 godina, ali zaljubljenom paru to nije bila prepreka i vjenčali su se uz kumove i bliske prijatelje. Par ima tri kćeri Sanju, Danijelu i Minju. - Rijetke su moje pjesme koje se njoj ne sviđaju. Mi smo se nakon toliko godina zajedničkog života prestali razlikovati. Pijemo isto zaslađenu kavu, volimo ista jela, isto vino uz ribu. Tako nam se slaže i glazbeni ukus - komentirao je Željko nedavno u jednom intervju svoju bračnu harmoniju.

