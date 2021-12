Andrea i Mislav godinu dana nakon snimanja planiraju svadbu, a u obitelj im je stigao i treći član

Andrea i Mislav jedini je par koji je u ovogodišnjem izdanju RTL-ova showa "Brak na prvu" nastavio svoju vezu. Mislav ju je u zadnjoj emisiji zaprosio, a za RTL.hr opisao je kako im je danas, godinu dana nakon snimanja. Otkrio je da će uskoro svadba.

– Show nam je pomogao da se ubrzano upoznamo. Ostalo se sve razvijalo kako to ide i kod drugih parova. Počeli smo živjeti skupa, upoznavati se sve bolje. Vrijeme je pokazalo da nas upoznavanje nije udaljilo, već naprotiv, još više povezalo. I dalje smo skupa – rekao je Mislav. Par je dugo razmišljao i o udomljavanju psa, a to su i napravili. U njihovu obitelj stigla je Tonka.

– Mislav još nije imao iskustvo suživota sa psima, a ja živim s njima cijeli život. Kad smo slučajno naišli na objavu azila "Sigurna kućica" o napuštenom štenetu, srce nam se steglo i odmah smo ih kontaktirali – rekla je Andrea.

Andrea i Mislav kliknuli su na prvu, ljubavne iskre među njima osjećaju se od prvog dana, a s vremenom je njihov odnos postajao samo ljepši, bolji i ozbiljniji, a oni sve zaljubljeniji. Zbog toga im nije lako palo odvajanje od partnera na nekoliko dana kako bi donijeli konačnu odluku koju su već oboje dobro znali.

– Jako sam siguran u svoje osjećaje, iz dana u dan sam sve sigurniji. Apsolutno ništa nisam očekivao od ovog eksperimenta, ušao sam bez ikakvih očekivanja i iz nekakve znatiželje i zafrkancije da vidim što se može dogoditi. I eto, dogodila se ljubav i pozivam sve da maknu predrasude i da se upuste u ovo fenomenalno iskustvo. Dogodilo mi se nešto najbolje u životu! – izjavio je Mislav koji je potom otišao u zlatarnicu kako bi kupio pravi zaručnički prsten i zaprosio Andreu.

– Netko možda misli da je prebrzo ovo što radimo, ali mislim da nije jer osjećam to i apsolutno sam miran i mislim da je to dobar korak – zaključio je Mislav. S druge strane, Andrea je također sigurna u svoje osjećaje te dijeli isto mišljenje o zajedničkoj budućnosti, a sve mu je to priznala u ljubavnom pismu kad su se ponovno sreli.

– Život te iznenadi i kad najmanje očekuješ. Iznimna mi je čast da sam kroz ovu nezaboravnu priču mogla kročiti baš s tobom i jedino s tobom. Naše oči su se susrele, a srca prepoznala kroz neke druge svjetove i trenutačno povezala. Ništa ne bih promijenila i ne bih još jednom ponovila. Da, ti si taj, ti si moja osoba! Molim te, nastavi me nasmijavati cijeli život i plesati sa mnom ne obazirući se na ritam, volim te jer je tebe voljeti tako lako! Andrejine emotivne riječi Mislavu su samo bile znak da čini pravu stvar.

– Svaki dan proveden s tobom samo mi je pomogao da zaključim da si ti, Andrea, osoba s kojom želim biti sad i zauvijek! Andrea, hoćeš li ovaj put za pravo biti moja žena? – upitao je nervozno Mislav svoju suprugu, a ona je bez previše razmišljanja rekla: – Da!

– Ovo mi je najljepši dan u životu – sretno je izjavio Mislav, stavio prsten na Andrejinu ruku, a par je potom otišao proslaviti svoje zaruke.

