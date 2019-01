Danas je jedan od najvećih, a nekada je živio u neimaštini: 'Preživljavali smo'

Zdravko Čolić danas je jedan od najvećih izvođača na našim prostorima, no njegov put do slave i uspjeha nije bio posut ružama. Miljenik žena djetinjstvo je proveo u neimaštini, a sada je o tome i otvoreno progovorio.

Govoreći o blagdanima u vlastitoj obitelji, Čolić je otkrio da su on i njegova obitelj živjeli skromno, a cijela obitelj preživljavala je samo od jedne plaće. Njegova majka Stana bila je domaćica, a otac Vlado policijski oficir. Unatoč skromnom načinu života, veselja u obitelji Čolić nije nedostajalo.

Nije obilježavao Božić

– Bili smo jako sretna obitelj iako smo živjeli od jedne plaće, tatine. On je radio u državnoj službi pa nismo mogli obilježavati Božić u to vrijeme onako kako se to danas radi, ali zato smo uvijek s radošću čekali mljekara iz sela kod kojeg se blagdan obilježavao sa svim običajima i koji nam je uz mlijeko donosio i božićne poklone – rekao je Čolić za Blic.

Uspjeh mu je, slažu se astrolozi, predodređen već od najranijih dana, no on unatoč svemu i dalje živi mirnim obiteljskim životom. Na prvom mjestu su mu supruga Aleksandra, s kojom je u braku od 2001. godine, te kćeri, 17-godišnja Una i 12-godišnja Lara.

Zanimljivo je i to da je Čolić svoju životnu partnericu upoznao davnih dana, i to upravo u Hrvatskoj tijekom ljetovanja u Makarskoj. Aleksandra se rijetko pojavljuje u medijima pa je javnost nema priliku često vidjeti, ali zato Zdravko ne štedi komplimente na račun svoje bolje polovice.

– Osvojila me jednostavnošću i privrženošću. Posvetila mi se, misli o meni, brine se, sekira… Čovjek nekako prepozna tu osobu koju bi opet rado vidio, uhvati neku emociju koja bez riječi govori da joj je stalo do njega. To ne mogu objasniti jer može pred tobom biti najljepša i najpametnija žena a da jedva čekaš da odeš od nje. Viša sila određuje zašto su neki ljudi zajedno, a drugi nisu. U našem su se slučaju prepoznale Sandrina i moja aura – otkrio je svojedobno pjevač.

Danas puni dvorane gdje god se pojavi, zvjezdani status nije ga nimalo promijenio, a upravo to ističe kao svoju veliku vrlinu. – Brzina života, neke nove obveze i to što sam postao nisu me promijenile u korijenu. Ponosan sam na to što sam uspio sačuvati sebe onakvog kakav sam bio, sa svim vrijednostima koje su mi roditelji usadili. Sve to danas prenosim i na svoje kćeri. Ne tjeram ih, samo ih usmjeravam jer vjera i ljubav čovjekova su dva najveća prijatelja, a bogat je samo onaj koji ih ima za saveznike – ističe Čolić.

Supruga mu je sve

A njegove su saveznice, osim vjere i ljubavi, i mnogobrojne obožavateljice koje se i dan-danas pokušavaju izboriti za njegovu naklonost, no to im ne polazi za rukom. Čola ističe da je vjeran svojoj supruzi pa razloga za ljubomoru nema. – Stvarno sam čist i dobar. Ljudi misle, ide on svuda uokolo, ali nije. Moja komunikacija sa ženama temelji se na poštovanju. To ne mora značiti da bih bio s nekima od njih. Mogu reći da sam vrlo fin i da moja supruga može biti ponosna na mene – otkrio je Čolić.

Iako su mu zvijezde bile naklonjene kada je u pitanju karijera, on o odlasku u inozemstvo nikada nije razmišljao. – To bi značilo bježanje od samog sebe. Napravio bih sve isto kao što sam i napravio. Posao čovjek uvijek može promijeniti, ali ne može promijeniti svoj život, svoje prijatelje, svoje roditelje, a to je nešto što mi je najvažnije – kazao je Čolić nedavno za Večernji list.

Pogledajte i gdje su danas i što rade dance zvijezde 90-ih.