Zdenka je pomoć u kuhinji koštala bodova: 'Mislio sam da će se sam upustiti u tu avanturu'

Četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5' svoj astrolog Zdenko ugostio je svoje protukandidate u Puli. Za svoju večeru osvojio je 38 bodova - Mariia, Željko i Arnel Zdenku su dali po maksimalnih deset bodova, a Saša osam bodova jer mu je partnerica Ema pomagala s pripremom.

Domaćin je pripremu započeo desertom, voćnom salatom koju je nazvao 'Me & Mrs. Jones'. Zatim je pripremao glavno jelo nazvano 'The Way You Look Tonight', roladu od svinjskih kotleta, a s pripremom mu je pomogla partnerica Ema. Za kraj ostalo je pripremiti predjelo 'You're Nobody 'til Somebody Loves You', juhu od mrkve, bundeve i krumpira ukrašena vrhnjem i prženim bučinim sjemenkama.

Ekipa je stigla domaćinu u odličnom raspoloženju i u kombiju čak i zapjevala, a ponovno su zapjevali i Zdenku nakon aperitiva. „Mislim da Zdenko nije bio pod tremom, bio je opušten“, komentirao je Saša. Juha je stigla pred goste, a Zdenko odmah priznao da mu je s dekoracijom pomogla supruga, kao i s pripremom glavnog jela. „Više sam očekivao. Mislio sam da će on to sam napraviti pošto je on kreativan u svemu, pa sam očekivao da će se sam upustiti u tu avanturu, a ne osloniti se na ženinu pomoć“, iskren je bio Saša. „Okusom je bilo jako fino. Ja volim raditi krem juhe, a ova je bila savršenstvo“, rekla je Mariia, Arnel dodao; „Inače nisam ljubitelj juhe, osim od gljiva, ali ovo me jako iznenadilo“, a Željko u svom stilu kratko dodao: „Ugodno sam iznenađen okusom.“

Glavno jelo svidjelo se gostima izgledom i okusom. „Jako ukusno i krumpir je bio jako dobro pečen i meso ukusno i bez ikakve zamjerke - glavno jelo je bilo fenomenalno“, rekao je Arnel, a Saša dodao: „Fantastično i na mjeru što se začina i veličine porcije tiče.“

Zdenko je tijekom glavnog jela svojim gostima izrecitirao i malo svoje poezije i time zaslužio aplauz. „Poezija je bla čista, iz duše, nevina - ne znam što bih još dodao, hvala mu“ rekao je Saša. Desert se također svidio gostima i Arnel je priznao kako će tražiti Zdenka recept, ali i savjet kako da mu voćna salata ispadne tako ukusna. Nakon večere, domaćin je gostima podijelio poklone - portrete njih samih koje je fotografirao upravo on. „Oduševljena sam poklonom“, dirnuta je bila Mariia, a da je poklon bio odličan, slagali su se svi gosti. Za kraj je Zdenko zasvirao na bubnjevima uz dvoje kolega muzičara i zabavio ekipu. „Meni je bilo super, malo tradicionalne glazbe na moderan način“, komentirao je Saša, a Željko iskreno rekao: „Samo jedna mala opaska - u jednom trenutku je malo nedostajalo vina.“ „Sve je bilo lijepo i po mom ukusu“, rekla je Mariia i dodijelila Zdenku maksimalnih deset bodova, kao i Željko i Arnel, dok je Saša Zdenku dao osam bodova i rekao: „Samo zbog toga što je Zdenko imao pomoć u kuhinji.“

