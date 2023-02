Zbog iznenadne bolesti Duško Ćurlić neće voditi Doru, zamijenit će ga Mirko Fodor

Odbrojavamo posljednje dane do Izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije i našeg natjecanja Dora, koje je zakazano za subotu 11. veljače. Glazbeni događaj godine gledatelji će moći pratiti u izravnom prijenosu na Prvom programu HTV-a i HR2, a sada su s HRT-a javili jednu novost. Naime, zbog iznenadne bolesti voditelja Dore 2023. Duška Ćurlića, koji je jučer dobio gripu i propisano mu je strogo mirovanje, izravni HRT-ov prijenos Dore 2023. će umjesto njega odraditi i odvoditi s Mariom Lipovšekom Battifiacom i Markom Toljom njegov HRT-ovski kolega Mirko Fodor.

Ta je vijest danas ponajviše rastužila samoga Duška, koji se silno radovao tom voditeljskom angažmanu u Opatiji, i s kolegama Battifiacom i Toljom već uvelike uvježbavao njihove skečeve i "stand upove", kako bi subotnji izravni HRT-ov prijenos tog glazbenog događaja i TV spektakla godine Izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije u izravnom HRT-ovu prijenosu iz opatijske dvorane Marino Cvetković bio gledateljima što zabavniji i atraktivniji.

No, iako je Duško, kao vrhunski voditeljski profesionalac i miljenik publike, te zacijelo najveći poznavatelj i Dora i Eurosonga u nas, a koji već godinama vrlo uspješno komentira i sve izravne prijenose Eurosonga i publici i HRT-u nezamjenjiv, ovaj put ga je u tome spriječila bolest koja ovih dana nemilice hara Hrvatskom.

Stoga Dušku želimo brzo ozdravljenje, a Mirku Fodoru, također vrhunskom i iskusnom HTV voditelju i showmanu, puno sreće i dobru zabavu na Opatijskoj pozornici s njegovim mlađim i također zaigranim kolegama Markom Lipovšekom Battifiacom i Markom Toljom.

Inače, na Dori će nastupiti 18 izvođača koji ovih dana u Opatiji s mnogo 'leptirića u trbuhu' počinju uvježbavati svoje nastupe i koreografije te odrađuju prve tonske probe za svoj pokušaj osvajanja vize za put na Euroviziju. Pobjednik Dore iz 2020. godine, Damir Kedžo ponovno se prijavio s pjesmom 'Angels and Demons', mlada pjevačica i glumica Meri Andraković pjeva 'Bye, bye blonde', tu je i Martha May s pjesmom 'Distance', Tajana Belina nastupa s pjesmom 'Dom', Đana s 'Free falin'', Boris Štok pjeva 'Grijeh'. Za nastup u Liverpoolu bore se i Maja Grgić s pjesmom 'I still live', Patricia Gasparini 'I will wait', Krešo i Kisele kiše pjevaju 'Kme kme', Eni Jurišić 'Kreni dalje', a The Splitters 'Lost and found'. Za pobjedu na Dori borit će se i Yogi s pjesmom 'Love at first sight', Let 3 i 'Mama Šč!', Detour i 'Master Blaster', Hana Mašić i 'Nesreća', Harmonija Disonance i 'Nevera', Barbara Munjas i 'Putem snova' te Top of the pops i Mario 5reković s 'Putovanjem'.

S HRT-a su jučer otkrili i kako će u zabavnom dijelu tijekom pauze za glasovanje nastupiti 'rovinjski ptić' i svojedobni predstavnik hrvatski na Euroviziji s pjesmom 'Nek ti bude ljubav sva' dakako nenadmašni showman i nedvojbeno jedan od najvećih glasova ovih prostora Tony Cetinski.

Podsjetimo, iako je prošle godine na Euroviziji pobijedio Kalush Orchestra, predstavnik Ukrajine, domaćin natjecanja je Engleska. Naime, Ukrajinci su zaključili da zbog situacije u zemlji ne mogu održati ovo natjecanje te domaćinstvo prepustili drugoplasiranoj državi, Velikoj Britaniji. Natjecanje će se odviti u Liverpoolu. Finalna večer zakazana je za 13. svibnja, a polufinalne za 9. i 11. svibnja. Hrvatski predstavnik svoje će mjesto u finalu pokušati izboriti u prvoj polufinalnoj večeri.

