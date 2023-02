Kamere su snimile prepirku Lopez i Afflecka, a čitač usana kaže kako je Jenn rekla: Izgledaj motivirano

Jennifer Lopez bila je jedna od prezenterica na dodjeli glazbenih nagrada Grammy, a na dodjelu u dvoranu Crypto.com Arena u Los Angelesu došla je u društvu supruga Bena Afflecka. Tijekom prijenosa dodjele kamere su u jednom trenutku uhvatile glazbenicu i glumca kako razgovaraju i djelovalo je kao da Jennifer nešto prigovara Benu koji joj je u tom trenutku šapnuo nešto na uho. Ova situacija koju su zabilježile kamere brzo se počela dijeliti na društvenim mrežama, a Daily Mail je uz pomoć osobe koja čita s usana prenio o čemu je bračni par pričao u trenutku kada su ih snimale kamere.

Kada je Ben nešto rekao Jennifer na uho ona se oštro okrenula prema njemu i rekla: Prestani. Potrudi se djelovati simpatičnije. Izgledaj motivirano. To su riječi koje je anonimni čitač usana pročitao, a prenosi ih Daily Mail. Na to joj je Ben kratko odgovorio: Možda hoću. Poznato je kako Affleck nije veliki ljubitelj ovakvih okupljanja i nije uvijek ljubazan u blizini kamera i fotoaparata, dok je njegova supruga sasvim drugačija, pa je dio svoje pozitivne energije i ovaj put htjela prenijeti suprugu. Jenn i Ben bili su glavna vijest prošle godine kada su se vjenčali u srpnju u Las Vegasu, a potom su bračne zavjete izgovorili i par tjedana kasnije pred obitelji i prijateljima.

