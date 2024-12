Zavirite u kuću Ane Rucner: Puna je zelenila i gleda u šumu, a violončelistica joj je posvetila puno pozornosti

Najpoznatija hrvatska violončelistica Ana Rucner često se javlja na društvenim mrežama, a tamo smo imali priliku vidjeti i kako je uredila svoj dom. U nekoliko navrata Ana je podijelila djeliće svoje kuće, a tako smo mogli vidjeti i kako je uredila dnevni boravak. Očito je da je uspješna glazbenica mnogo pozornosti posvetila uređenju svog doma u Zagrebu. S fotografije je vidljivo da su njena kuhinja i dnevni boravak spojeni, a sve je uređeno u neutralnim tonovima. Na kuhinjskom je otoku Ana postavila biljke koje podižu njen prostor.

Foto: Instagram

Osim toga, svojedobno je na društvenim mrežama otkrila i kako izgleda njezin veliki ormar. 'Moj tajni raj', napisala je tada. Podsjetimo, Ana je jednom prilikom pokazala i kako izgledaAna iza zgrade ima beskrajno zelenilo, a našalila se kako je to njen vrt. No svima je odmah za oko zapelo nešto drugo. Naime, Ana na balkonu ima mali hidromasažni bazen koji je trenutačno pokriven, ali tijekom ljeta se pohvalila fotografijama iz njega. Prije nekoliko mjeseci pokazala je i kako izgleda njen stan, a posebno se pohvalila velikim ormarom kakav je san svakoj ženi.

Rucner se često javlja na društvenim mrežama te oduševljava svojim fotografijama, a često pokazuje i gdje putuje te kako se provodi. Tako je jednom prilikom objavila fotografije s Jamajke na kojoj uživa sa svojim dečkom Markom Duvnjakom. "Bez, majice, bez cipela, bez problema. Tako kažu ovdje, tako ovdje i je! Deset predivnih dana kroz slikice... ovo ja zovem odmor. Hvala Jamajka", napisala je Ana uz objavu. "Wow, koje tijelo", "Ana, sreći nema kraja, hvala za fotke", "Mladost", "Hakuna matata", komentirali su pratitelji.

Najpoznatija domaća violončelistica u vezi je s Markom otprilike tri godine. S 30 godina starijim bivšim suprugom i glazbenikom Vladom Kalemberom ostala je u odličnim odnosima, a zajedno imaju i sina Dariana. U braku su bili od 2006. do 2014. godine. Poznato je da je Kalember u odličnim odnosima i s njezinim novim odabranikom Markom te ponekad svi troje zajedno znaju nastupati. Ona je pak o bivšem suprugu uvijek govorila sve najbolje, a nekoliko godina nakon razvoda rekla je da će ga uvijek voljeti.

– Meni je žao što to nije pravilo, već iznimka. Navikao sam u životu da ništa nije vječno.

Živimo u vremenu kada se stvari ne popravljaju, već se samo bace, tako je i s brakom. To više nije tabu-tema. Uvjeren sam da bi se svaki brak kad-tad raspao, ali, jednostavno, rok trajanja mu je duži od životnog vijeka pa su ostali skupa do kraja života, a ne do kraja braka – komentirao je Kalember.

Violončelistica je i prošle godine provela mjesec dana na čarobnoj Jamajci gdje je uživala sa svojim partnerom Duvnjakom daleko od svih. Ondje je proslavila svoj jubilarni 40. rođendan daleko od svakodnevice, okružena pijeskom, palmama, koktelima i dobrom energijom.

– Zapravo smo svirali mnogo puta prije nego što smo se uopće počeli družiti i bili smo prijatelji. Dobro se slažemo u svemu, jedno smo drugom podrška – kazala je Ana Rucner.

