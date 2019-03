Zaručila se jedna od najvećih zvijezda današnjice

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez zaručila se za bivšu zvijezdu baseballa Alexa Rodrigueza, objavio je par u subotu postavivši fotografije zaručničkog prstena na društvenim mrežama.

"Rekla je 'da'", napisao je Rodriguez na Twitteru uz znak srca i fotografiju kako drži pjevačicinu ruku na kojoj se vidi enormno veliki dijamant.

She said yes ❤️ pic.twitter.com/IoyGj6NSAU