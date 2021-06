Zarađuje milijune, svi žele biti poput nje, ali ljubavni život joj je niz katastrofa

Latino diva Jennifer Lopez zadnjih nekoliko mjeseci novinske stupce ne puni svojim glazbenim i glumačkim postignućima, nego ljubavnim zapletima. Nakon što je ožujku, nakon četiri godine veze, prekinula s igračem bejzbola Alexom Rodriguezom, počelo se šuškati o njezinom ponovnom pomirenju s glumcem Benom Affleckom koji je viđen kako često odlazi iz njezinog doma, a par je uhvaćen i u strasnom poljupcu kojem su pokazali da se među njima ponovno nešto događa.

Latino diva iza sebe ima burnu ljubavnu povijest, tri braka i mnoštvo veza. Svoj stil ponašanja i uletavanja u brakove komentirala je i sama u gostovanju kod poznate tv voditeljice Oprah. „Takva sam, velika romantičarka, zbog toga sam do sada organizirala vjenčanje tri puta“, objasnila je ova diva svoje postupke, a mi donosimo pregled svih ljubavi ove velike romantičarke.

Pjevačica i glumica svoju je prvu ozbiljnu vezu imala sa svojom srednjoškolskom ljubavi Davidom Cruzom. Oni su u vezi bili čak 10 godina, a za njega tvrdi da ju je poznavao bolje nego itko te da su ostali dobri prijatelji. Inače, Cruz je umro prošle godine od srčane bolesti.

Foto: Instagram screenshot

Nakon prekida s Cruzom, Lopez se zaljubila u glumca Wesleya Snipesa na snimanju filma 'Vlak pun love'. Njihova je ljubav trajala samo četiri mjeseca, a nakon njega Lopez je ubrzo upoznala prvog supruga. Radi se o konobaru Ojaniju Nou kojeg je latino diva upoznala dok je radio. Vjenčali su se veljači 1997. te im je brak trajao samo godinu dana zbog uzlazne karijere i sve veće popularnosti pjevačice. Nisu se razišli u lijepim odnosima, a J.Lo je i tužila svog bivšeg supruga jer je želio objaviti knjigu u kojoj bi otkrio sve prljave detalje iz njihova braka kao i fotografije s medenog mjeseca.

Sljedeću vezu pjevačica i glumica imala je s reperom P. Diddyjem, pravog imena Sean Combs. Izlazili su od 1999. do 2001. godine, a zajedno su bili uhvaćeni i zbog pucnjave. Vezu su prekinuli zbog njegove nevjere, a Lopez je kasnije priznala da ga nikad nije ulovila s drugom nego da je jednostavno to znala. „Rekao bi mi da ide u klub s prijateljima, a onda ne bi došao kući cijelu tu noć ili čak nekoliko dana“, objasnila je.

Iste godine je ušla u brak s Crisom Juddom, svojim popratnim plesačem koji joj je vratio vjeru u ljubav, ali ni to nije dugo trajalo te su se razveli godinu dana kasnije. Mnogi smatraju da je jedan od razloga propasti ovog braka bila Jenniferina velika zaljubljenost u Bena Afflecka kojeg je upoznala na snimanju filma 'Gigli' 20020. godine. Bili su i zaručeni te su imali dogovoren datum za vjenčanje, ali su od vjenčanja odustali kratko prije zakazanog datuma. Bennifer nikad nije otkrio točan razlog tome. Zaruke su prekinuli početkom 2004. godine. „Bilo je to krivo vrijeme, kriva stvar. Tko zna što bi se dogodilo, o tome ne treba razmišljati, ali neupitno je da je to bila velika ljubav“, rekla je tada latino diva.

Tek nekoliko mjeseci kasnije, započela je vezu s prijateljem, glumcem i pjevačem Marcom Antonyjem. Ubrzo su se vjenčali, a četiri godine kasnije postali su i roditelji blizanaca. Velika ljubav se ugasila 2011. Par je ostao u dobrim odnosima zbog djece. Jennifer je kasnije otkrila da joj je počelo smetati što joj je suprug prigovarao kako se odijeva kao majka, a da su njihovu braku presudile njegove malverzacije s plaćanjem poreza. Nakon razvoda, Lopez je pripalo većinsko skrbništvo nad djecom.

Nedugo nakon, prohodala je s još jednim svojim plesačem Casperom Smartom te su do 2016. godine imali toplo-hladan odnos, glavni problem im je bila razlika u godinama. Posljednja veza koju je Lopez imala bila je s Alexom Rodriguezom. Par je bio i zaručen, ali nisu planirali brakte je za njega je Lopez tvrdila da je njezina srodna duša.