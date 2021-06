Žanamari pokazala guzu u izazovnom badiću, komentari ne staju: Zašto nemaš celulit? Mislim da te mrzim

Pjevačica Žanamari Perčić trenutačno je na odmoru na Kupi, kako bi napunila baterije za daljnje poslovne uspjehe. Žanamari se ranije pohvalila kako se pomalo počela vraćati u normalu nakon što su se brojke zaraženih u pandemiji počele spuštati, a sada je odlučila i malo otputovati kako bi se pripremila za sve što je isplanirala.

Potvrdila je da je na odmoru objavivši video na kojem se vidi drvena kuća i puno zelenila. Odsjela je u drvenoj kući za odmor Swan River Holiday House u kojoj noćenje stoji više od 3300 kn. Kuća se sastoji od dvije spavaće sobe, dnevnog boravka, kuhinje i vrta iz kojeg se pruža predivan pogled na rijeku. Do kućice je prošetala u izazovnom jednodijelnom kupaćem kostimu sa životinjskim uzorkom. Objavu je brzo lajkalo preko pet tisuća ljudi.

Pjevačica je snimljena s leđa pa je pokazala stražnjicu, a komentari su ubrzo krenuli.

"Wow, btw, zašto nemaš celulit? Mislim da te mrzim", napisala je jedna pratiteljica.

Žanamari joj nije odgovarala,a li poznato je da jako voli vježbati i za vrijeme pandemije bila je stalno u pokretu.

Ipak, čini se da za odmor nije odabrala plažu ili neko napućenije mjesto, jer kako je ranije rekla, još uvijek ju uhvati blaga panika kada izađe među ljude.

''Još uvijek svaki put kad izađem među ljude imam stanje blage panike. Treba vremena i svakim korakom se moram uvjeravati da će biti sve ok, da smo 'over this', da cjepivo radi svoje i da smo spremni staviti 'Stop' na ovo čudno poglavlje, a 'Start' na novo, bolje, pametnije, u kojem ćemo svaki lijep trenutak i svaki susret s dragim ljudima cijeniti mnogo više nego prije'', otkrila je.

