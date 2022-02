Ivana Paradžiković o najtežem trenutku: 'Tad je već ležao mjesec dana na Jordanovcu. Nije mogao pričati'

Za razliku od mnogih koji su jučer sa svojim partnerima proslavili Valentinovo, Ivana Paradžiković bivša urednica i voditeljica 'Provjerenog' na Instagramu je otkrila zašto ona taj dan inače ne provodi u veselom raspoloženju. Napisala je da je njen otac preminuo prije 13 godina baš na Valentinovo.

"Tad je već ležao mjesec dana na Jordanovcu. Rak svega. Od gromade, od čovjeka od stotinu kilograma, jedino prepoznatljivo na njemu ostale su oči. Oduvijek kao malo tužne. Ili mi se to samo tada činilo?" započela je Paradžiković i nastavila:

"Došle smo mu sve četiri. Mama i nas tri sestre. Svaka je donijela po jednu crvenu ružu. Nije mogao pričati, ali osjetila sam da je čekao taj trenutak. Pogledao me... Pa pogledao u nebo. Znala sam kakvu vijest donosi telefonski poziv koji je uslijedio tek sat vremena kasnije. Prije 13 godina otišao je najvažniji muškarac u mom životu. Tata. Pitajte me opet zašto ja ne slavim Valentinovo" zaključila je.

Inače, Paradžiković još uvijek nije otkrila koji su razlozi odlaska s Nove TV, ali u jednoj objavi na Instagramu prije par mjeseci znakovito je napisala: "Reći ću vam jednu stvar o sebi. Nikada nisam kičmu savijala. Ni kada mi je glava bila na panju niti kada je egzistencija visila o niti. Jer kada je istina u pitanju, kompromisa nema. Pitaju me čija sam sada? Svoja! Uvijek bila i bit ću. To je jedino sto vam mogu jamčiti. Ime i obraz su moja najvrednija imovina i s time se ne planiram kockati. Pokušali su me ušutkati, poniziti. Cipelarili me svi odreda; kako je tko stigao. Ni kolege ni struka nisu tada digli svoj glas u zaštitu. Ali znate tko jest? Vi!"

