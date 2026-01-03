Will Smith na udaru teških optužbi! Ovi detalji šokirali su javnost, u tijeku je sudski proces

Glumac i glazbenik Will Smith našao se u središtu skandala nakon što je profesionalni violinist Brian King Joseph protiv njega i njegove produkcijske kuće Treyball Studios Management podnio tužbu Višem sudu u Los Angelesu. Joseph, javnosti poznat kao finalist showa "America’s Got Talent", tvrdi da ga je Smith, nakon poziva da se pridruži njegovoj svjetskoj turneji "Based on a True Story" krajem 2024. godine, počeo "namjerno pripremati i navoditi za daljnje seksualno iskorištavanje", stoji u sudskim dokumentima.

Središnji i najšokantniji dio tužbe odnosi se na, kako ga Joseph opisuje, "traumatičan niz događaja" koji se navodno zbio u ožujku 2025. godine u Las Vegasu. Violinist tvrdi da je po povratku u svoj hotelski apartman otkrio da je netko ulazio u sobu bez ikakvih tragova provale. U sobi je, prema njegovim riječima, pronašao uznemirujuće predmete i dokaze koji upućuju na prijetnju seksualnim nasiljem. Među njima je navodno bila i rukom pisana poruka koja je glasila: "Brian, vratit ću se... samo nas dvoje", uz nacrtano srce i potpis "Stone F". Osim poruke, navodno su pronađene i osobne stvari nepoznate osobe, uključujući bočicu lijeka za HIV i otpusnu listu iz bolnice, što je kod glazbenika izazvalo golem strah za vlastitu sigurnost.

Will Smith sued for sexual harassment, accused of ‘deliberately grooming’ tour violinist https://t.co/Qc8Le1NuZY pic.twitter.com/99iRHbFSoa — New York Post (@nypost) January 2, 2026

Nakon što je prestravljeni Joseph incident prijavio hotelskom osoblju, policiji i menadžmentu turneje, tvrdi da je umjesto zaštite doživio odmazdu. Prema navodima iz tužbe, član produkcijskog tima ga je "osramotio" te mu priopćio da je otpušten. Njegovo mjesto na turneji odmah je popunio drugi violinist. Zbog cijelog događaja i naglog otkaza, Joseph tvrdi da je pretrpio tešku emocionalnu patnju, financijski gubitak i narušavanje ugleda, što je rezultiralo razvojem posttraumatskog stresnog poremećaja i drugih psihičkih poteškoća.

Iz Smithova tabora stigao je oštar demanti. Glumčev odvjetnik Allen B. Grodsky izjavio je kako su navodi gospodina Josepha koji se tiču njegovog klijenta "lažni, neutemeljeni i bezobzirni". Poručio je da se optužbe kategorički poriču te da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi istina izašla na vidjelo. Ove optužbe dolaze nedugo nakon što se i Smithova supruga, Jada Pinkett Smith, suočila s tužbom bivšeg suradnika teškom tri milijuna dolara, što su izvori bliski obitelji odbacili kao neutemeljene tvrdnje.