Wana Kiiru: 'Trap glazba je svojevrsni bunt, nešto što samo mladi razumiju'

Wana Kiiru mlada je Zagrepčanka koja svoju kreativnost iskazuje na više polja. Zaposlena je u Komunikacijskom laboratoriju, gdje je nedavno s kolegicom Janom Cvetko napravila projekt "Priče koje izuvaju iz cipela", za koji je dobila Grand Prix natjecanja Young Lions Croatia. Ljubiteljima glazbe Wana je poznata i kao voditeljica podcasta "Drito s kauča", koji je vodila s Dj Indyjem, a u kojem je ugostila najveće regionalne zvijezde trap glazbene scene.

Kako ste počeli voditi podcast?

Zvone Pušić, Indy i ja znamo se već godinama i s obojicom sam surađivala na raznim projektima još od 2014., tako da ovo nije bio projekt iz vedra neba. Obojicu smatram iznimno kreativnim licima naše glazbene scene i kako smo radili i na drugim stvarima, znala sam da se radi o kul ideji. Volim domaću alternativnu scenu i svaki oblik sudjelovanja uvijek me veselio. Odmah sam pristala na snimanje "Drito s kauča", nije me trebalo nagovarati.

Koliko ste dosad napravili emisija i koga ste sve ugostili?

Snimili smo 25 epizoda u kojima je cilj bio ugostiti sva velika lica domaće trap scene pa su tako kod nas bili Kukus, z++, Krankšvester, Buntai, Dino Blunt, 30zona, Vojko i mnogi drugi. S vremenom su nam počeli dolaziti i strani artisti poput Ružnog Pačeta, Mimi Mercedez i Crnog Ceraka. Dok je prvi dio bio posvećen velikim imenima, u svakoj je epizodi gostovao i "Šećer na kraju". Šećeri su bili razni umjetnici s alternativne scene, tattoo artisti, barberi, grafiteri, snimatelji i fotografi, svi oni koji se nalaze s druge strane scene.

Tko je od gostiju na vas ostavio najbolji dojam?

Definitivno Ružno Pače i Dino Blunt. U trenutku izlaska tih epizoda dečki su bili u usponu, trap scena ih je već pobožno slušala, a njihov utjecaj se počeo širiti i na ljubitelje drugih žanrova. No sve se znalo iz njihovih javnih života, ali ništa iz privatnih. Cijelom Drito castu je bio veliki gušt biti prvi koji ih predstavljaju u stvarnom svjetlu - Dino koji govori o tome kako cijela scena utječe na njega, Ružno Pače koji nakon toliko dugo skrivanja otkriva svoje pravo lice. Da i dalje snimamo, vjerojatno bih ovom popisu dodala i Baksa jer su uvijek najbolji intervjui oni koji donose nešto novo i neistraženo na vidjelo.

Sigurno je bilo i anegdota na snimanju. Koje biste izdvojili?

Od svega mi je bila najdraža ongoing fora koja se događala tijekom svakog snimanja. Ovo je podcast u kojem se radi o trap sceni tako da izlasci, opijati i afteri nisu neuobičajena stvar. Kako smo Zvone, Indy i ja radili tijekom tjedna, mogli smo snimati samo vikendom ujutro. Tako se stvorila ta neka ongoing anegdota toga da artisti najčešće dolaze iz aftera ili umorni ili pripiti od večeri prije, što se točno vidjelo i po intervjuima. Neke epizode su jako mirne, dok je u drugima očita "crackhead" energija. Ako ste pogledali sve epizode, mislim da ćete moći točno pogoditi koja epizoda je bila koja.

Podcast trenutačno ne ide, hoćete li ga nastaviti?

Iskreno, zasad nemamo u planu snimati dalje. "Drito s kauča" je trebao biti kratkotrajni projekt tijekom pandemije kojim bismo ipak malo podigli scenu koja je u tom trenutku bila u mirovanju. Tijekom pandemije u Zagrebu si mogao otići jedino u Alcatraz, a DJ-evi poput Indija su puštali isključivo putem streamova, nije bilo festivala i radilo se od doma. U tom trenutku Zvone je došao na ideju snimanja podcasta, a plan je bio jedna sezona i to je to. Kad smo vidjeli da se podcast ljudima jako sviđa i da imamo materijala za još epizoda, odlučili smo snimiti još jednu sezonu. No s vremenom su se vratile "pre-covid" obveze, a s obzirom na to da svi troje jako puno radimo, odlučili smo da "Drito s kauča" era završava.

Kako objašnjavate popularnost trap glazbe? Dok je kod mladih do 25 godina to najpopularniji glazbeni pravac, stariji je baš i ne vole?

Apsolutno mi je jasno zašto to starije generacije milenijalaca ne razumiju. Oni su odrastali tijekom old school rap ere, slušala su se Bolesna braća, Stoka, Prti, Bad Copy i mnogi drugi. Njima će uvijek biti neobično slušati glazbu poput trapa jer su odrasli na rapu koji priča priče, a trap je napravljen za divljanje. I ja sam milenijalka, ali na trap glazbu gledam kao svojevrsni bunt, nešto što će samo mladi razumjeti jer je protiv svih dosadašnjih glazbenih pravila. I upravo zato mi se sviđa.

Koju glazbu slušate privatno, koji su vam omiljeni izvođači?

Svašta se može naći na mojim playlistama. Najdraži su mi trap, rap, jazz, blues i afrobeats. Ovisno o moodu u kojem sam, ako se ide van, slušat će se Travis Scott, Burna Boy, Rema, Rae Sremmurd, Smokepurpp itd. A guilty pleasure od mirnijih izvođača su mi Nina Simone, Frank Ocean, Santana, Massive Attack i Kali Uchis. Od domaćih izvođača najviše volim 30zonu, Dinu Blunta, Baksa, Kišu Metaka i High5 iz Triestri ere

Imate li i sami glazbenih aspiracija, pjevate li?

Ne pjevam, no pjevala sam kad sam bila mlađa. Nemam loš glas, ali jako dugo nisam radila na njemu tako da vjerujem da bih sad dosta loše hahaha.

Zaposleni ste u Komunikacijskom laboratoriju, a s kolegicom Janom Cvetko ste sredinom ožujka osvojile Grand Prix natjecanja Young Lions Croatia, za "Priče koje izuvaju iz cipela". Kako je nastao taj projekt i o čemu se radi u njemu?

"Priče koje izuvaju iz cipela" je kampanja koju smo osmislile za klijenta Trčaona. Tijekom natječaja dobile smo 24 sata za osmišljanje PR kampanje koja bi ih stavila na mapu kao najbolju školu za trčanje i nordijsko hodanje. Mi smo odlučile na malo drukčiji način prikazati njihov projekt te smo osmislile kampanju kojom bismo kroz umjetnost prikazali povezanost između budućih, trenutnih i bivših članova, te kako kroz povezivanje s drugima možemo vidjeti na koji će način oni pozitivno utjecati na nas. Sam projekt nastao je unutar tih 24 sata uz pomoć puno čokolade, malo spavanja i jako jako puno brainstormanja. Za natječaj smo se pripremale i vježbale tjednima pošto smo i Jana i ja u agencijskom svijetu, a malo je reći da postignute rezultate nismo očekivale. Ugodno nas je iznenadilo saznati da je naša ideja prva iz kategorije PR koja je ikad osvojila Grand Prix na Young Lions Croatia. Vjerujem da će nam to dati veliki vjetar u leđa u budućem kreiranju i radu.

Kako se najbolje opuštate, što radite u slobodno vrijeme?

Trenutno sam u fazi života u kojoj nemam puno slobodnog vremena, tako da sam ili na poslu ili vani ili na putu. Ja sam žena od medija tako da kod kuće najviše volim gledati serije (trenutno se gleda "It's Always Sunny in Philadelphia"), vlogove (trenutno se najviše gledaju "Cody Ko" i "Emma Chamberlain") i slušati glazbu, a često sam na koncertima i art eventima.

Imate li ideja za neke druge podcaste ili čak radijske ili TV emisije?

Od malena sam pred kamerama, a oboje roditelja i obje sestre su kreativci svojih vrsta tako da mi je to uvijek u krvi i mislima. Prije "Drito s kauča" snimala sam za još jedan projekt - "Divan.fyi" i pošto je već neko vrijeme prošlo od oba projekta, osjećam da mi nedostaje neki novi oblik alternativnog i umjetničkog outleta. Imam puno ideja, ali malo vremena. No, bilo bi zabavno i zanimljivo vratiti se opet u voditeljske vode.

