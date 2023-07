Domenica otkrila što ju najviše živcira: 'Nasmijana sam skoro uvijek, ali to me izbaci iz takta'

Glazbenica Domenica Žuvela (30) slovi za jednu od nenasmijanih pjevačica, a to se može vidjeti i po njezinim pjesama. No, Domenica je sada za In Magazin priznala kako ipak postoje stvari koje je skroz izbace iz takta.

- Mislim da sam generalno osoba koja je 99 posto pozitivna, vedra, vesela - rekla je, pa otkrila u kojim situacijama nije takva.

- Jako se živciram u prometu, to me uvijek može izbaciti iz takta - priznala je.

Podsjetimo, glazbenica je nedavno pokazala svog dečka, odvjetnika Ivana Bačića s Korčule. Par se zajedno pojavio na predstavljanju rakija i likera Tončija Huljića. Fotografi su ih uhvatili dok su razgovarali s Andreom Andrassy.

Par je u dugogodišnjoj vezi, ali svoj ljubavni život drže dalje od očiju javnosti. Da Domenica ima dečka, doznalo se tijekom showa "Ples sa zvijezdama" u kojemu se natjecala.

– Ja sam žena od riječi pa ću reći da imam dečka – rekla je tada.

– Ma mi smo već jako dugo u vezi. Oboje smo s otoka. Nisam htjela da smo previše u medijima jer on nije javna osoba i to nam je bio neki početni dogovor kad smo krenuli da ne moramo dijeliti taj neki teret javnog života. Uspjela sam prvih pet godina, koliko sam već na estradi, ali pokušala bih i dalje biti što tiša o tome – rekla je jednom prilikom te otkrila da se poznaju cijeli život.

– Imamo toliko toga napraviti, i ja se nadam da ću godinu po godinu križati kad obavimo sve te stvari koje sam planirala. Apsolutno sam sretna i lijepo mi je jer da nije, ne bih bila u vezi. Ali ne volim to stavljati u prvi plan – rekla je nedavno za InMagazin te dodala da im razdvojenost zbog posla teško pada.

– Mislim da sam ja ta koja jedva čeka da se vrati kući, lijepo mi je i volim život u Zagrebu, ali još ga više volim u Splitu – rekla je.

