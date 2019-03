Vojko V: 'Jedan Porin dat' ću malom da ga razbije'

Nakon sinoćnjeg trostrukog dobitka Porina za album godine, album klupske glazbe te najbolji spot za pjesmu 'Ne može', Vojko V s dodjele je otišao kao najveći pobjednik. Poslije njega, dva kipića odnio je Petar Grašo.

Splitski reper je poslije dodjele otkrio da se osjeća glamurozno, kaže 'kao Audrey Hepburn'. Odnio je tri kipića kući, a već ih je 'rasporedio' kamo će koji pripasti.

- Jednog ću dat malom da ga razbije, a drugi babi koja mi puno znači. Treći će ići u studio, valjda – otkrio je Splićanin koji se ne trudi oduprijeti stajalištu da je komercijalan.

- Komercijalan sam. Ponosan sam na to. Imam preko 30 godina, ne mogu više biti underground – tvrdi Vojko V, pravim imenom Andrija Vujević, koji je prošle godine postao otac.

Komentirao je i kako je bilo dijeliti stol s razuzdanim rockerom Goranom Baretom tijekom same dodjele.

- On živi svoju muziku zapravo. On je u špici stalno. DJ i ja smo uživali u njegovoj personi – govori Vojko i dodaje: - To može biti pozitivno ili negativno, on je takav lik i ja to moram poštovati – tvrdi reper.

Pogledajte reakcije Vojka V na tri osvojena Porina.