Voditeljica Dnevnika samozatajnog supruga upoznala je u školi: Imaju dvoje djece i ne viđamo ih često

Televizijska voditeljica i urednica Marija Miholjek kroz godine izgradila je status jedne od najprepoznatljivijih figura na domaćoj medijskoj sceni. Crnokosa Đakovčanka svojim šarmom, a što je važnije i novinarskim i uredničkim kvalitetama pokazala je tijekom godina da je "lice" kojemu se vjeruje. Već kao studentica započela je novinarski put, njezin ugodan glas ubrzo je dobio priliku na đakovačkoj radiopostaji. Poslije kratkog vremena dolazi na televiziju gdje od 2003. godine radi kao HTV-ova dopisnica iz Osijeka.

Nakon dvije godine stiže ponuda s Nove TV koju Marija prihvaća, a cijela Hrvatska upoznaje tada 33-godišnju voditeljicu koja je svojim znanjem i šarmom postala zaštitno lice prve komercijalne televizije u Lijepoj Našoj. Ova voditeljica najgledanijeg Dnevnika u Hrvata inače je u sretnom braku s ton-majstorom Borisom Miholjekom, a zajedno su dobili dvoje djece - sina Bonu i kći Zlatu. – Biti mama fantastičan je osjećaj. I danas se zateknem u nekim trenucima, kao da mi je sve to nestvarno, “zar sam ja mama?!” Imam sreću što je Bono jako dobro dijete. Kad obavljam neke kućanske poslove dok on spava, potpuno se isključim iz cijele situacije pa najednom ugledam njegovu jaknicu pokraj ostale odjeće i taj čas osjetim euforiju – moje dijete je tu! Majčinstvo je doista prekrasan osjećaj, to stalno ponavljam kolegicama i svima koji me pitaju kako je biti roditelj. Suvišne su velike riječi kad je dijete u pitanju - kazala je za Večernji list 2010. godine.

– On i sin imaju posebnu kemiju, tako da vjerujem da će taj muški duo sjajno “plivati” dok mene nema. Boris će sad uzeti rodiljski kako bi ovih nekoliko kritičnih mjeseci proveo s Bonom i brinuo se za njega - s ponosom nam je tada kazala, osvrnuvši se na pitanje hoće li suprug Boris sjajno odraditi roditeljske obaveze dok je ona na poslu - za voditeljskom palicom. – Upoznali smo se čekajući proziv u 1. razred đakovačke Opće gimnazije.... - dodala je Marija Miholjek te nam otkrila kada je upoznala svog voljenog supruga. – Da, ali ja sam tu ljubav “čuvala” do kraja srednje škole, i tek na kraju četvrtog razreda započeli smo vezu. Dotad smo cijelo vrijeme diskretno koketirali, a najbolji pokazatelj mojih osjećaja moglo je biti moje šaptanje Borisu tijekom ispitivanja. Ja kao velika štreberica i odlikašica dobila sam jedan iz zalaganja jer sam mu htjela pomoći - kazala je Marija.

– Nakon što smo i službeno prohodali, ja sam otišla na fakultet u Zagreb, a Boris je otišao u Osijek. Normalno da smo imali uspona i padova, i kao što ste rekli, bila je to veza na daljinu, međutim ja sam dolazila u Osijek, on je dolazio u Zagreb, ali valjda su neke sile htjele da budemo zajedno. Da mi je tada netko rekao da će Boris biti otac mog djeteta i suprug, rekla bih “ma nema šanse”, međutim, uspjeli smo - otvoreno je priznala za Večernji list. Naime, njezina supruga Borisa baš i nemamo priliku vidjeti s njom na javnim događanjima, a posljednji put zajedno su ulovljeni u šetnji gradom Zagrebom davne 2009. godine.

