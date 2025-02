Halid Bešlić otvorio dušu o bolnoj temi: 'Žena mi je imala tumor i nismo mogli imati više djece'

Halid Bešlić, poznati glazbenik, rijetko dijeli detalje iz svog osobnog života s javnošću. Ipak, poznato je da je u dugogodišnjem braku sa suprugom Sejdom već više od 40 godina te da su roditelji jednog sina. Tijekom intervjua koji je dao prošle godine, Bešlić je iznenadio obožavatelje otkrivši pojedinosti o početku svoje ljubavne priče, uključujući kako i gdje je upoznao svoju životnu partnericu.

– Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kavani gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevu... tu je radila moja svastika, bila je kuharica, i ona me je upoznala sa Sejdom. Ona nije izlazila po kavanama. Kada smo se upoznali, vidio sam da je to to, zabavljali smo se pola godine i odmah poslije toga smo se vjenčali. Eto, tolike godine funkcioniramo i dan danas. Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prebrodili. Kada smo bili mlađi, to je nekako i normalno – izjavio je Halid za Kurir. Otkrio je kako je njegova supruga imala tumor na jajniku.

– Nisam osjetio trenutak kada sam bio otac. Imam samo jedno dijete. Moja žena imala je problema s jajnicima i zbog toga nismo mogli imati još djece. Imala je tumor na jajniku, to smo riješili operacijom i to je bila posljedica. Njima nikad ništa nije nedostajalo... Stalno sam putovao, radio... ne možete se baviti glazbom, a da budete stalno u kući, zato kažem da nisam osjetio te trenutke na pravi način. - otvorio je dušu pjevač u ovom intervju. Njegova supruga Sejda jednom je prilikom ispričala kako je izgledao taj njihov prvi susret u kavani i rekla je kako je tijekom te večeri kada su se upoznali netko u njihovom društvu viknuo: 'Nekog ćemo večeras oženiti'.

- Halid će meni: 'Hoćeš li se ti udati?' Ja ne reagiram. Opet me pita: 'Hoćeš li se udati za mene?' Sestra me pod stolom lupa nogom. A ja, onako, da ga skinem s dnevnog reda, kažem da hoću. I već njegovi prijatelji jure k mojim roditeljima javiti da sam se ja udala! Kad sam došla kući i vidjela izraz na licu svoga brata, sve mi je bilo jasno - ispričala je jednom Sejda Bešlić. Tada je na početku njihove veze radila u tvornici čokolade, dok je Halid tek započinjao svoju karijeru i snimio prvi singl. No, onda je donijela odluku koja je totalno promijenila njihov život. Odlučila je napustiti svoj posao i potpuno se posvetila obitelji. Halid uvijek ima samo riječi hvale za svoju suprugu, pa je tako svojedobno rekao da je upravo ona bila oslonac, temelj obitelji te da ih jedino smrt može razdvojiti.

FOTO Dance zvijezda 90-ih povukla se na vrhuncu slave: Evo kako se kroz godine mijenjala Ivana Banfić