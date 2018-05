Više od 70 izvođača na ovogodišnjem Sea Star festivalu

Sinoćnjim nezaboravnim nastupima u srcu lagune Stella Maris u Umagu završen je drugi Sea Star festival.

Prava putujuća ludnica zvana Dimitri Vegas & Like Mike dovela je publiku do krajnje erupcije, a njihov nastup bio je suvremeni ekvivalent stadionskom rock spektaklu! Opravdavši titulu svjetskog broj 1 DJ dua, priredili su show koji je publiku doslovno raspametio.

Konstantnu euforiju gradili su kroz svoje udarne numere, ali i vlastite remikseve najvećih hitova planete, uz zadivljujuće scenske efekte koji su se kretali od vatrometa do vatrene stihije s gigantske pozornice, a sve je proključalo kada su razvili hrvatsku zastavu, da bi u samom finalu skinuli majice i pozvali sve da učine isto za prizor kakav se više ne viđa ni na najluđim nogomentnim derbijima!

I britanska scenska atrakcija, grupa Hurts, sinoć je izvela vrlo emotivan nastup uz njihove najveće hitove i žestoke gitarske dionice koje su podsjetile zašto slove za jedan od najboljih koncertnih bendova današnjice.

Od 24. do 27. svibnja, desetci tisuća glazbenih hodočasnika prošli su kroz festivalska vrata i neumorno partijali na 16 festivalskih zona, od čega čak sedam pozornica ispunjenih plesnom glazbom i fanovima željnim prvog velikog ljetnjeg festivala na otvorenom!

Epicentri zbivanja očekivano su bili spektakularna i dvostruko veća nego lani glavna pozornica Addiko Tesla Stage, te najvreliji amfiteatar ovog vikenda - Nautilus Arena. Istru su pohodila vodeća svjetska imena kao što su Dimitri Vegas & Like Mike, Robin Schulz, Hurts, Paul van Dyk, Filatov & Karas, Ofenbach, Luke Slater, Francois X, Tommy Four Seven te sjajna postava iz regije Tram 11, Edo Maajka & Band, Nipplepeople, Sajsi MC, Senidah, Krešo Bengalka, Dječaci, Detour i brojni drugi!

Sea Star je opravdao titulu najboljeg novog festivala u Hrvatskoj i na najbolji mogući način "Sea Startao" dugo festivalsko ljeto u regiji čija je najviša točka svakako njegov matični EXIT Festival od 12. do 15. srpnja, koji ove godine ponovo ponosno nosi titulu službeno najboljeg velikog festivala Europe!

Posjetitelji su u Umag stigli iz preko 40 zemalja svijeta, kako iz cijele regije i gotovo svih EU zemalja, tako i iz udaljenih destinacija kao što su Argentina, Kolumbija, Čile, ali i Rusija, Finska i Kina!

Više od 70 izvođača zaokružilo je spektakularan program ovogodišnjeg festivala, a ni najveći headlineri nisu odoljeli čarima istarske obale, te su zvijezde kao što su momci iz Hurts i Filatov & Karas oduševljeno pozdravljali fanove sa svojih Instagram profila i dijelili s njima dojmove, uspoređujući sebe sa serijom Baywatch i hvaleći prekrasnu Hrvatsku!