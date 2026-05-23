Više ne izgleda ovako, potpuno se promijenila! Domaća pjevačica koja se natjecala na Dori skinula je čak 30 kg

Pjevačicu Lauru Sučec domaća javnost upoznala je u četvrtoj sezoni showa 'The Voice', u kojoj je pobijedio Martin Kosovec, a prošle se godine predstavila na Dori s pjesmom 'NPC' pod umjetničkim imenom laurakojapjeva, zauzevši 12. mjesto u finalu. Tijekom 2025. godine nastavila je nizati uspjehe singlovima poput 'Baby Lasagna', 'Pizza Cut' i 'DELULU', a u 2026. godinu ulazi kao već etablirano ime na sceni.

Prošle je godine privukla veliku pažnju javnosti hit objavom na TikToku u kojoj se prisjetila svog značajnog gubitka kilograma uoči nastupa na Dori. 'Kad smršaviš skoro 30 kila do Dore, a prvo što ti ljudi kažu da si Megan Trainor s Temua', napisala je tada i nasmijala brojne pratitelje, a njezin video i dalje bilježi stotine tisuća pregleda. Podsjetimo, Laura je u 'The Voiceu' bila u Vanninom timu i dogurala je do četvrtfinala. Svoju mentoricu je i javno prozvala kada je za polufinalista odabrala Sergeja Božića.

'Mentorice, zašto ste me izbacili?', upitala je Laura Vannu koja je ostala zatečena njezinim pitanjem. 'Zato što sam imala za tebe bolji plan', odgovorila joj je Vanna, a Laura je zatim prasnula u smijeh. Inače, Laura je i prije showa bila popularna na društvenim mrežama, gdje objavljuje obrade pjesama, ali i svoje autorske hitove. Sada ju gledamo u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', a nastupa i s Jakovom Jozinovićem.