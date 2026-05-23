FOTO Evo kako izgleda velebno imanje Sokol Marića gdje je ugostio i svjetske face

Prije 10 godina najmlađa članica klana Kardashian, Kylie Jenner tulumarila je u vili Lidija na karipskom otočju Turks i Caicos. Tad je šira hrvatska javnost doznala da ta vila pripada hrvatskom poduzetniku Zlatku Mariću, koji ju je nazvao po svojoj sad već bivšoj supruzi Lidiji. Kako je tada pisao 24 sata, Marić na otočju ima tri vile od kojih jedna vrijedi čak 11 milijuna tadašnjih kuna. Dnevni najam tada je stajao 66.000 kuna. Prvi susjedi su mu glumac Bruce Willis, glazbenik Keith Richards i modna dizajnerica Donna Karan.

- Logično da za vrijeme svojeg boravka na navedenom otočju njegujem dobrosusjedske odnose sa bez obzira radi li se o javnim osobama ili ne - kazao je vlasnik zaštitarske tvrtke Sokol Marić. Vile na karipskom otočju Marić iznajmljuje već godinama. - Navedene objekte na Karibima iznajmljujem posredstvom agencija, koje organiziraju i ukupan servis vezan za boravak gostiju u istima - kazao je tada.

Dodao je da je jedno od osnovnih načela turističke djelatnosti poštovanje privatnosti svakog gosta, a da je stvar svakog gosta hoće li nešto objaviti na svojoj društvenoj mreži, što je tada napravila najmlađa članica klana Kardashian. Američka reality zvijezda za sebe je odabrala vilu Lidija, koju je Marić nazvao po bivšoj supruzi. Ta vila ima deset spavaćih soba i osam kupaonica.

Za vrijeme sedmodnevnog boravka Kylie i njeni gosti, među kojima su bili njena sestra Kendall, tadašnji dečko reper Tyga, prijateljice Hailey Baldwin i Bella Hadid bili su u vilama Pearl East i Pearl West. Na raspolaganju su Marićevi poznati gosti imali batlera i kuhara, privatnu plažu, teretanu, tursku kupelj, finsku saunu, dvoranu za masažu, teniske terene, dva privatna bazena s umjetnim vodopadom... Osim Kylie Jenner tamo je, između ostalih, partyjala i megapopularna reperica Card B.