Vilu napustila Milica, Marinela i Šime se suočili, a Mia dobila 'crnu ružu posljednje šanse' koja mijenja pravila igre

Barbara je prošlu noć provela u vili s Milošem. Oboje su bili sretni i zadovoljni jer su imali prilike provesti toliko vremena skupa i bolje se upoznati, bez kamera i ostalih djevojaka. Miloš se potrudio i pripremio joj doručak, uz koji joj je poklonio i crvenu ružu koja je spašava na večerašnjoj ceremoniji. „Ne želim te vratiti tamo“, kazao je.

„Ovo je bilo sto od sto! Baš je bilo po mom kriteriju, sve taman, fino, nemam nijednu primjedbu. Baš mi je bilo lijepo!“, priznala je Barbara, a na rastanku je pao i poljubac, „Ajmo reći da se dogodilo nešto, što neću pretjerano detaljizirati.“

A dok su oni uživali u posljednjim trenucima jutra, djevojke su se bacile na komentiranje i teorije o tome kako je izgledalo njihovo druženje, je li pao poljubac i što će Barbara ispričati kad se vrati. Dočekale su je sa smiješkom i ispitivanje je krenulo.

„Mislim da je za mene jasno da sam tim Miloš“, zaključila je Barbara kako Šime kod nje ima sve manje šanse.

Novi cocktail-party je počeo, a Barbara i Marinela, od koje se ostatak djevojaka zadnjih dana malo distancirao, komentirale su prethodnu noć i dobro se zabavljale. To je odmah zamijetila Glorija i pokazala ostalima u samoprozvanom 'klanu' – Maidi, Lauri, Vanji i Ani.

„I Barbara mora biti svjesna da druženje s Marinelom nosi svoje posljedice“, kazala je Maida, te najavila da će biti vrlo oprezna pred njom jer joj ne vjeruje toliko, „Ne brine me taj njegov spoj s Barbarom, više se fokusiram na moj odnos s Milošem.“

Dečki su se pridružili damama, a Milica je hrabro na razgovor prva pozvala Šimu jer još nisu imali prilike za to, a ona je sve nestrpljivija. Miloš je, pak, pozvao Anu da vidi na čemu je njihov odnos, a nije trebalo dugo da joj pokloni svoju ružu. „Vidjela sam na njegovom licu koliko je iskren i s pravom namjerom“, oduševljena je bila Ana.

Milošev idući izbor bila je Glorija, što nije dobro sjelo Selmi koja je čekala taj poziv: „Stvarno više ne znam što da napravim... Sredim se, stvarno mislim da sam kvalitetna i jedna od ljepših.“

Šime je nasamo poveo Lauru: „Na tvoje raspoloženje puno utječe moja pojava i moj pristup... Ne znam jesam li u krivu?“ „Moram malo biti i smirena, a vidim da on jako dobro čita moje ponašanje, tako da mislim da je OK da ponekad budem malo indiferentna“, zaključila je, a Šime joj je priznao kako mu se ova njezina mirnija strana puno više sviđa.

„Prije našeg incidenta si svaku ceremoniju malo razgovarao sa mnom, uvijek si mi poklonio neku pažnju... Nakon je drugačije, nije uvijek bilo... Jesmo si dobri kao prije ili ne?“ upitala ga je.

„Kao prije, ako ne i bolji“, kazao je Šime, otkrivši na izjavama kako ga kod Laure i dalje najviše privlači onaj fizički dio. Nagradio ju je i novom ružom.

„Gotovo da sam skroz zaboravila Miloša, iskreno. I dalje mi je kul, zgodan, ali jednostavno ja sam potpuno fokusirana na Šimu“, zaključila je. Miloš je iduću na razgovor pozvao Maidu, a zanimao ga je kako je protekao njezin razgovor sa Šimom na prošlom partyju.

„Objasnio mi je neke stvari. Ja sam mu zasad obećala prijateljski odnos“, kazala mu je pa na izjavama dodala, „Ako sam ja OK s tim da on ide s drugim curama na prespavanac i sve ostale stvari, njemu to isto treba biti OK.“

„Svjesna sam da postoji šansa da ti, s obzirom da si s Barbarom imao sada više vremena nego sa mnom, da s nekim drugom djevojkom razviješ veću povezanost u međuvremenu. Ali ako primijetim da tvoje druge veze utječu indirektno ili direktno na našu, onda ne mogu obećati kako ću se dalje ponašati“, poručila mu je.

Ana je primijetila kako ju je Šime nekoliko puta kroz razgovor podbo te zaključila kako je to zbog njihovog prošlog razgovora kad mu je odlučila reći kako neke cure u vili nemaju iskrene namjere, misleći na Marinelu. Zbog njegove reakcije čak je pustila i suzu i dobar dio večeri nije se mogla smiriti.

Šime je upravo Marinelu odabrao za svoju iduću sugovornicu, što dio djevojaka nije dočekao s odobravanjem. „Netko od nas mu je i ukazao na to, prenio mu je jedan komentar i on nakon toga nju zove na dejt!“ poručila je Laura.

Marinela se otvorila Šimi i komentirala odnos s drugim curama, a on ju je suočio s njezinom izjavom koju mu je prenijela Ana, da se za godinu dana ovoga neće sjećati kada im pravi frajeri uđu u život.

„Presmiješno mi je opravdavati se zbog ove rečenice... Nemamo 14 godina. I ne znam trebam li uopće!“ rekla je Marinela. „Ne prozivam te! Ali ono što smo izgradili, što ja osjećam i da netko toliko to olako shvaća“, požalio se.

„Ti da si siguran u to, ti bi znao na koji sam to način izjavila. Ako je tebe to poljuljalo, to je dokaz tvoje nesigurnosti. To sam mislila općenito na djevojke koje ne budu imale priliku ostati 'te'. Dvije će ostati pobjednice, a ostalih 21 će nastaviti sa životom. Misliš li da će godinu dana patiti za tobom? Ako neću biti ta, ja ću te zaboraviti jer ti želim sreću s drugom osobom. Neću se više opravdavati. Ako ti ne možeš osjetiti ono što ja mogu, onda...“

„Vjerujem da su joj emocije iskrene, ali ne vjerujem da nema neki drugi plan isto za sebe. I da se i sama našla u sukobu vlastitih interesa“, bio je Šimin zaključak, dodavši da mu je poljuljano povjerenje u nju.

„Ako se ove izjave i naš razgovor, kad sam mu sve objasnila, odraze na ceremoniju ruža, mislim da ću tada stvarno odustati“, poručila je Marinela.

„Ako joj on da ružu, ja ću mu odbiti“, poručila je Ana, sve gledajući s kauča, a s njom se složila i Laura.

Ceremonija je krenula. Dvije ruže dobile su Maja, Maida, Vanja, Laura, Nina, Marinela i Selma.

Barbara nije prihvatila Šiminu ružu i tako je jasno do znanja dala Milošu da cijeni vrijeme koje su proveli skupa, a njezinim se primjerom vodila i Glorija, također odbivši Šimu jer je bliža s Milošem.

I Ana je, na iznenađenje svih, odbila Šiminu ružu jer više ne vjeruje njegovim riječima: „Šime, možda ja nisam prosvijetlila tebe, ali ti mene večeras jesi, tako da neću danas uzeti tvoju ružu.“

Ruža na pladnju više nije bilo, a dvije djevojke ostale su praznih ruku – Milica i Mia. I kad se činilo da je sve gotovo, Antonija Blaće je ušetala i predstavila posebnu 'crnu ružu posljednje šanse'.

„Jednu od vas će ova crna ruža spasiti“, poručila je curama pa im obznanila da crna ruža jednoj od njih daje mogućnost da prekine jedan od solo dejtova i drugoj djevojci preotme Šimu ili Miloša. No na idućoj ceremoniji iz showa će ispasti ili djevojka koja je dobila crnu ružu ili djevojka čiji je spoj prekinut.

Nakon nekoliko minuta vijećanja, crna ruža pripala je Miji, a Milica napušta vilu.

„Poštujem tuđe odluke i nema potrebe da, ako tebe netko neće, da ideš za tim nekim“, poručila je za kraj, zahvalila se na divnom iskustvu i pozdravila djevojke.

A kako će Mia iskoristiti crnu ružu i što još čeka Miloša, Šimu i djevojke, pokazat će nova epizoda! Show 'Gospodin Savršeni' gledajte odmah na platformi Voyo. Na RTL-u ga ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.

