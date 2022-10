Viktorija Rađa ima zgodnu stariju sestru koju rijetko viđamo, poljubac na snimci otkrio koliko su bliske

Supruga našeg proslavljenog košarkaša Dine Rađe (53) , Viktorija (43), na društvenim mrežama često dijeli fotografije iz privatnog života.

Ovaj put je pokazala zgodnu stariju sestru Mihaelu Đonlić (49) koju rijetko viđamo. Objavila je video na Instagram Storyju, a koliko su sestre bliske vidi se u trenutku snimke kada je Viktorija poljubila Mihaelu.

Foto: Instagram

Viktorija i Mihaela bile su na jednom rođendanu gdje je pjevala Amira Medunjanin, a i same su zapjevale hit Zvonka Bogdana 'Ko te ima taj te nema'.

Foto: Instagram

Prošle godine, bivša pjevačica i manekenka sestri je u emotivnoj objavi poželjela sretan rođendan.

"Ona me voli bez obzira na sve... dobra, loša, ljuta, tužna, vesela, debela, mršava, lipa ili gruba. Ona me trpi, ona me zna. Još me trpi godina sto" napisala je Viktorija.

Podsjetimo, Viktorija sa svojih 30.000 pratitelja često dijeli različite događaje, poput fotografije s putovanja, druženja s obitelji i prijateljima. Tako je nedavno otkrila da je srela poznatu glumicu Leslie Mann te se fotografirala s njom, no nije otkrila gdje. Sudeći po okruženju koje se vidi na fotografiji, radi se o nekom modnom dućanu. Na snimci je napisala 'Ona je sve to' te označila slavnu glumicu. Zajedno su pozirale nasmijane i dobro raspoložene.

