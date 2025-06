VIDEO Trenuci do katastrofe: Glazbena ikona umalo teško stradala na koncertu, jedva je spasili

Koncerti slavne Beyoncé poznati su po grandioznoj produkciji, no nastup u njezinom rodnom Houstonu obilježio je dramatičan trenutak. Naime, tijekom izvedbe pjesme '16 Carriages', pjevačica se nalazila u visećem crvenom kabrioletu, rekvizitu koji je letio iznad publike. Međutim, ono što je trebalo biti vrhunac večeri pretvorilo se u scenu iz noćne more.

Usred pjesme, platforma se iznenada opasno nagnula, dovevši pjevačicu u gotovo okomit položaj visoko iznad pozornice. Panika se proširila publikom, a snimke incidenta preplavile su društvene mreže. Svjesna opasnosti, Beyoncé je prekinula glazbu i, ostavši pribrana, nekoliko puta jasno rekla u mikrofon: "Stop. Stop. Stop. Stop." Publika je utihnula, a zatim je krenula skandirati pjevačici u znak podrške. Tehnička ekipa brzo je reagirala. Lebdeći automobil, koji je visio pod opasnim kutom, pažljivo je i polako spušten na sigurnost pozornice. Iako vidno potresena, Beyoncé je ostala profesionalna. Nakon što je stala na tlo, nakratko je napustila pozornicu kako bi se smirila, no ubrzo se vratila i nastavila s nastupom.

Beyoncé was safely lowered after her flying car unexpectedly tilted mid-air at the Cowboy Carter tour in Houston while performing ‘16 CARRIAGES.’ pic.twitter.com/FOgl9DIfFR