FOTO Počeo je spektakl u Veloj Luci: Deseci tisuća ljudi stigli u čast Oliveru, pogledajte atmosferu

U Veloj Luci održava se osma manifestacija „Trag u beskraju“ posvećena Oliveru Dragojeviću, a vrhunac je veliki koncert na godišnjicu njegove smrti.
U Veloj Luci održava se osma manifestacija „Trag u beskraju“ posvećena Oliveru Dragojeviću, a vrhunac je veliki koncert na godišnjicu njegove smrti.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Očekuje se oko 30.000 posjetitelja, a program će izravno prenositi HTV.
Očekuje se oko 30.000 posjetitelja, a program će izravno prenositi HTV.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Oliverove pjesme izvodit će brojni izvođači, među kojima su Zorica Kondža, Nina Badrić, Petar Grašo, Matija Cvek, Marko Tolja i Klapa Ošjak.
Oliverove pjesme izvodit će brojni izvođači, među kojima su Zorica Kondža, Nina Badrić, Petar Grašo, Matija Cvek, Marko Tolja i Klapa Ošjak.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Program je osmislio glazbeni producent Ante Gelo, orkestrom ravna Alan Bjelinski, a koncert će okupiti i poznate izvođače i mlade glazbenike.
Program je osmislio glazbeni producent Ante Gelo, orkestrom ravna Alan Bjelinski, a koncert će okupiti i poznate izvođače i mlade glazbenike.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Atmosferu uoči koncerta pogledajte u galeriji Večernjeg lista.
Atmosferu uoči koncerta pogledajte u galeriji Večernjeg lista.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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