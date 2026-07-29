Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Počeo je spektakl u Veloj Luci: Deseci tisuća ljudi stigli u čast Oliveru, pogledajte atmosferu
U Veloj Luci održava se osma manifestacija „Trag u beskraju“ posvećena Oliveru Dragojeviću, a vrhunac je veliki koncert na godišnjicu njegove smrti.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Očekuje se oko 30.000 posjetitelja, a program će izravno prenositi HTV.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Oliverove pjesme izvodit će brojni izvođači, među kojima su Zorica Kondža, Nina Badrić, Petar Grašo, Matija Cvek, Marko Tolja i Klapa Ošjak.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Program je osmislio glazbeni producent Ante Gelo, orkestrom ravna Alan Bjelinski, a koncert će okupiti i poznate izvođače i mlade glazbenike.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Atmosferu uoči koncerta pogledajte u galeriji Večernjeg lista.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
AFRIČKA SVINJSKA KUGA
Vlajčić najavio 3000 novih kontrola farmi i poručio da nema mjesta opuštanju
Uživo
9
NOGOMETNI TRANSFERI
UŽIVO Vatreni uskoro napušta Portugal? Real prodaje napadača u Englesku
6
PORUKE IZ GLINE
SDSS-ovka Jeckov: Sve je manje onih kojima je ustaški pozdrav sramota
Video sadržaj
60 MILIJUNA EURA
Real prodaje mladog napadača: Englezi spremni ponuditi cijelo bogatstvo
1
/
Molimo vas pričekajte...