VIDEO Splitska pjevačica koja ljubi našeg tenora podijelila uzbudljivu vijest: 'Napokon!'

Pjevačica Silvia Dvornik poznata je i kao partnerica i kolegica Marka Pecotića, a sada se javila na društvenim mrežama te podijelila uzbudljive vijesti. Naime, Silvia je najavila izlazak svog prvog singla pod nazivom ''Znan da te volin''. ''S velikim uzbuđenjem vam predstavljam svoj prvi singl ‘Znan da te volin’. Premijera pjesme i spota bit će u petak, 22. svibnja. Ova pjesma nosi posebnu emociju i dio mene koji jedva čekam podijeliti s vama... Nadam se da će ‘Znan da te volin’ pronaći put do vašeg srca jednako kao što je pronašla do mog. Vidimo se u petak'', napisala je Silvia u objavi te zahvalila svima koji su pomogli u stvaranju njezinog prvijenca.

Objava je brzo privukla pozornost pratitelja koji su joj u komentarima uputili brojne čestitke i riječi podrške, a među njima se javio i njezin partner. ''Ijeeeeeee napokon!!!!'', napisao je Peco uz emotikone srca.

Podsjetimo, kako Peco podržava svoju Silviju, tako i ona njega. Naime, nedavno su 4 Tenora održali koncert u Lisinkom, a Silvija je bila u publici. Splitski pjevač krajem 2022. bio je u najvećem fokusu javnosti u svojoj cijeloj karijeri zbog priznanja da se razvodi od supruge Irene nakon čak 16 godina braka. Tada je priznao da je razlog tome njegova nova ljubav. U medijima se odmah počelo šuškati da je riječ o njegovoj bliskoj suradnici s kojom već godinama odrađuje nastupe, a tu vijest Pecotić je i sam potvrdio.

- Da, Silvia Dvornik i ja smo zajedno - priznao je Pecotić tada za Slobodnu Dalmaciju. Njegova nova djevojka Silvia osim što se bavi glazbom, tada je radila i kao savjetnica u jednom splitskom trgovačkom centru, a njezina sestra poznata je splitska fotografkinja Sonja Dvornik. Tada je Peco, kako ga od milja zovu, rekao i da treba kratki odmor od medija zato što je takva objava o razvodu unijela "pomutnju" te je kazao da "trebaju odmak od javnosti".

- Razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... To moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira na to što je i s druge strane to riješeno - iskren je bio Peco. Kao što smo već naveli, Peco je bio u braku čak 16 godina s Irenom Pecotić, a zajedno imaju i dva sina Ivana i Andru, dok je Silvia također imala partnera. Nakon što je vijest o razvodu izašla u javnost oboje su deaktivirali Instagram profile. Godine 2019. Silvia se pridružila Pecinom bendu, a među njima je zaiskrilo. - Marko je puno smršavio, ma okrenuo đir za 180 stupnjeva. Totalno se promijenio... Budući da sada izgleda kao Ken, šalimo se da smo splitski Barbie i Ken. Ja bjonda, on crn i mršav - kazala je ponosna na svog Marka, u svibnju 2020. godine. Kasnije je za net.hr i otkrila kako se nose s medijskim pritiskom.

– Medijski pritisak se nosi sa mnom. Rođena sam u splitskom Getu, a cijeli život živim u Varošu pa sam od malena naučila nositi se sa satiričnim humorom i šalama na svoj račun. Split i život na ulici, koji smo kao djeca provodili, surova su sredina za odrastanje, koja te nauči da razviješ oklop prema takvim stvarima. Smiješno mi je da osoba poput mene, koja ni po čemu nije javna, odjednom nakratko to postane jer smo samo upali u sezonu kiselih krastavaca. No, kako svemu dođe kraj, tako je došao i našoj medijskoj hajki. Karoca gre, rekao bi Oliver – poručila je. Također, otkrila je i možemo li očekivati njihovo vjenčanje u budućnosti.

– S obzirom na to da oboje imamo brak iza sebe, vjenčanje nam trenutačno nije opcija. Ne razmišljamo o tome. Sreli smo se kao odrasli, zreli ljudi s vlastitim životnim iskustvima, i smatram da smo odličan spoj muške i ženske energije. Prije svega smo tim, prijatelji i partneri, tako da želimo zadržati status dečka i djevojke do kraja života, jer kako pjesma kaže: "Samo ljubav ostaje!" – zaključila je.