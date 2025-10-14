Danijela Blažević napustila show: 'Drago mi je što sam izašla iz svoje zone komfora, to je za mene veliko postignuće'

U večerašnjem kulinarskom nadmetanju MasterChef je napustila Danijela Blažević. Nakon niza izazovnih faza i složenih zadataka s morskim namirnicama, upravo je ona morala završiti svoj put u natjecanju. U trećem stres testu po redu našlo se čak osmero kandidata. Osim Danijele, svoje su kulinarske vještine testirali i Anamarija Hlevnjak, Zoran Đošić, Ivan Capan, Egon Jurić, Krunoslav Jarić, Vjekoslav Krsnik te Renata Burić. Prvi zadatak bio je temeljito čišćenje i filetiranje ribe, zadatak koji nitko nije izveo savršeno, ali nekoliko se natjecatelja istaknulo preciznošću i tehnikom. „Nitko nije 100 posto izvršio zadatak čišćenja i filetiranja ribe, no nekoliko ih je bilo bolje od drugih“, objasnio je žiri nakon procjene. Najuspješniji su bili Ivan Capan, Krunoslav Jarić i Anamarija Hlevnjak, koji su se odmah mogli povući na galeriju i završiti stres test.

Sljedeća faza donijela je jednostavan, ali varljiv zadatak – pripremiti savršeno pečeni riblji file. „Tražimo savršeno pečeni file. Zvuči jednostavno, ali nije“, poručio je chef Stjepan Vukadin dok su kandidati imali samo deset minuta da dokažu svoju vještinu. Najbliže savršenstvu bio je Zoran Đošić, čiji je file pokazao dobru tehniku i okus. Nakon toga, riba je privremeno ostavljena po strani, a natjecatelji su se suočili s kvizom o jednoj od najvažnijih namirnica u povijesti. Najuspješnija u ovom dijelu bila je Renata Burić, koja je pokazala zavidno znanje i time osigurala ostanak u natjecanju.

U završnu fazu stres testa ušli su Egon Jurić, Vjekoslav Krsnik i Danijela Blažević. Zadatak je bio spojiti sve naučeno – pripremiti riblji file, savršen pire krumpir, umak i salatu. „Bitno je napraviti da se komponente dobro slažu i da žiri bude zadovoljan“, rekao je Vjekoslav prije početka kuhanja, a to mu je i pošlo za rukom. Nakon kušanja, žiri je bio jasan: „Dio vas nije ispoštovala taj zadatak. To su Egon i Danijela. Nismo tražili ukiseljeno povrće nego salatu“, komentirao je Stjepan.

No Egonov file oduševio je žiri: „Tako mekan, sočan, hrskava korica, nije izgubio vlagu nimalo.“ Kod Danijele su, međutim, na fileu ostale ljuskice. „To nas dovodi do zaključka da, Egone, ti nastavljaš svoje natjecanje“, priopćio je Stjepan. Danijela je vijest o odlasku primila s osmijehom: „Nisam zažalila ni trenutka, drago mi je što sam izašla iz svoje zone komfora, to je za mene veliko postignuće“, kazala je Danijela, dodavši da je iskustvo bilo nezaboravno i prepuno učenja.