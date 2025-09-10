VIDEO Neda Ukraden zaplesala na viralni TikTok hit i progovorila o ljubavi: 'Nema gore kazne od loše veze'

Glazbena zvijezda Neda Ukraden intenzivno se priprema za svoj dosad najveći samostalni koncert, koji će se održati 25. listopada u Areni Zagreb. U razgovoru s Domagojem Nižićem u emisiji Happy Jutro na Happy FM-u, Neda je otkrila dojmove uoči spektakla koji će okupiti sve generacije, donijeti raskošnu produkciju i premijeru nove verzije bezvremenskog hita "Zora je", snimljene s Royal Philharmonic Orchestra u legendarnom studiju Abbey Road.

"Ja sam već u Areni, i duhom i tijelom, jer su pripreme na svim razinama. Imam bend od 40 ljudi, od Londona, Slovenije, Hrvatske, Srbije... Bit će fantastična izvedba svih mojih pjesama, a koncert svakako mora biti i odlična vizualna priča. Želja mi je da ljudi na odlasku kažu: 'Svaka im čast'. Zato se vidimo 25.10. u Areni", poručila je Neda.

Prošla su četiri desetljeća od izlaska hita "Zora je", a Neda ističe da joj je drago što ju je život odveo na ovaj put, tijekom kojeg je postala ikona svih generacija.

"To je privilegija, sreća. Ja sam se obrazovala za sasvim druge stvari, pravo i engleski jezik, ali život mi je pisao stranice moga života na način koji nisam nikada slutila. Zato mi je sve još draže, zanimljivije i čarobnije. Ovo ljeto sam imala koncerte diljem regije i na svakom koncertu su bile sve generacije. Svaka osoba se pronađe u nekom od mojih hitova i ja sam na tome zahvalna. Nadam se da ćemo Areni pjevati iz sveg glasa i punog srca", priznala je.

Da je uvijek u korak s trendovima dokazala je i kad je zaplesala trenutačno najviralniji TikTok ples u regiji, i to uz pjesmu "Tac-9" trap dvojca Jale Brata i Bube Corellija, a upravo je Jala svojim plesom pokrenuo trend. Potom je dobila zadatak da prokomentira stihove nekih od najpopularnijih pjesama u regiji, koje izvode mlade trap zvijezde.

"Ovo je za trojku", rekla je za pjesmu "Ganga i Rera", dok je "MDMA" Nikolije i Bibe komentirala kao: "Meni je ovo lagana katastrofica". Raspoložena pjevačica otkrila je i detalje svog novog hita "Lastavica" koji u svega nekoliko dana od objave broji 350.000 pregleda

"Htjela sam pjesmu koja će donijeti nešto lijepo, da slavimo život, nazdravimo... Ne treba uvijek imati tužne pjesme. 'Lastavica' nosi pozitivnu priču i da kad se nešto loše dogodi ne mislimo da je kraj", kaže. Voditelj Domagoj Nižić rekao je kako se uskoro ženi i da ga zanimanju njeni savjeti, a Neda mu je odgovorila u svom duhovitom tonu: "Slušaj, ja ti ne mogu dati savjet jer da sam ga znala dala bih ga sebi".

Iza nje je brak, ali iz kojeg je dobila najveće bogatstvo, kći Jelenu. Neda kaže da je razvod nije obeshrabrio, već da je živnula. "Čovjek očekuje od partnera da bude podrška, princ na bijelom konju koji će te voziti kroz razne sile, lijepe i ružne situacije. E, kad se dogodi da ti nije podrška, već netko tko te usporava, onda nastaju problemi. Što ćemo onda? Zapjevati dobru pjesmu i dignuti glavu, nije život stao. Želim uvijek poručiti, posebno ženama koje moraju biti i majka, baka, domaćica, njegovana, poslovna, da otvore novu stranicu i kažu 'hello' novoj ljubavi. Bolje to, nego inzistirati na nečemu što je loše. Nema gore kazne od loše veze. Mislim da je to uzrok mnogih bolesti. Zašto bi se čovjek budio namrgođen? Ja se ujutro budim nasmijana, nitko me ne nervira", objasnila je. Neda se osvrnula i na rodni Imotski.

"Kad sam obnovila svoju kuću u Imotskom, koja je moj dom i dom mojih predaka, počela sam je iznajmljivati preko ljeta, dva mjeseca, da ne stoji prazna. Ali to je jako obvezujuća priča, tome se baš treba posvetiti, treba biti prisutan. Manje bi mi bilo brige da to lijepo stoji zatvoreno ha, ha. Kažem ja sebi: 'Pusti mala to, daj ti pjevaj i snimaj lijepe pjesme'", zaključila je.