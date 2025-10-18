VIDEO Neda Ukraden otkrila dva velika hita nije željela pjevati: 'Zvučala mi je kao dječja pjesmica'

Uoči velikog koncerta u zagrebačkoj Areni, glazbena diva Neda Ukraden gostovala je u "Dalibor Petko Showu" i otkrila dosad nepoznate detalje iz karijere, uključujući i koje je svoje velike hitove u početku odbijala snimiti. Iako su danas neizostavan dio njezina repertoara, Neda Ukraden je otkrila kako pjesme "Ne zovi me u ponoć" i "Viljamovka" isprva uopće nije željela otpjevati. Pjesmu Đorđa Novkovića smatrala je previše djetinjastom. - Zvučala mi je kao neka dječja pjesmica - prisjetila se, dok joj se za "Viljamovku" činilo nepriličnim pjevati o rakiji. Ipak, danas joj nije žao što je poslušala savjete suradnika, jer je publika pjesme odmah zavoljela i pretvorila ih u velike hitove.

Ova anegdota dolazi uoči njezinog spektakla 25. listopada u Areni Zagreb, kojim slavi 40 godina od izlaska legendarne pjesme "Zora je". Neda je najavila pravi spektakl i posebno iznenađenje u vidu nove verzije hita "Zora je", snimljenu u londonskom studiju Abbey Road s kraljevskim orkestrom britanske filharmonije. Na pozornici će joj se pridružiti Učiteljice i Ivan Zak, kojem je Neda duetom "Tetovaža" dala vjetar u leđa na početku karijere.

Tijekom karijere nastojala se izdignuti iznad politike, ističući da su joj vodilje ljubav i obitelj. - Kao pjevač nastojim pjesmom spajati ljude - izjavila je. Otkrila je i da apsolutno podržava LGBTQ zajednicu, smatrajući to pitanjem osobnog izbora, a komplimentom doživljava kada je drag queenovi imitiraju ili kad njezine izjave postanu memeovi, što njezine unuke smatraju "cool". O mirovini ne razmišlja. - Pjevat ću dok ću moći i dok me ljudi traže - poručila je pjevačica, koja najveću motivaciju i smisao pronalazi u svojim unucima, blizankama Aleksandri i Nedi te Dušanu, koje naziva svojim najvećim bogatstvom.