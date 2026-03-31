VIDEO Naša influencerica suočila se s velikim gubitkom: 'Bio je hrabar i pošten čovjek'

Domaća influencerica i bivša sudionica showa "Superpar", Martina Filić, svojim je pratiteljima na društvenim mrežama otkrila da se suočila s velikim obiteljskim gubitkom, smrću svog djeda. Vijest je podijelila uz snimku koja prikazuje nju i djeda kako zajedno plešu. Ovaj intiman trenutak ganuo je tisuće njezinih pratitelja koji su joj odmah požurili izraziti sućut i pružiti riječi utjehe.

Uz video je Martina napisala i emotivnu poruku kojom se oprostila od djeda. - Otišao je moj deda. Iza sebe ostavio 12-ero djece, 57 unučadi i 80 praunučadi. Bio je hrabar i pošten čovjek. Često smo pili kafu. Volio je glazbu. Svirao harmoniku, plesao i pjevao. Takvog ću ga zauvijek pamtiti. Boli ali jedno znam: smrt ne gasi svjetlost; samo gasi svjetiljku jer je svanula zora. Vidimo se tamo gore stari -napisala je influencerica.

Ispod objave su se u kratkom roku zaredali brojni komentari pratitelja i kolega influencera. Mnogi su joj uputili izraze sućuti i virtualne zagrljaje: - "Ljudi koje volimo nikad ne odlaze, samo promjene formu u kojoj su s nama", "meni osobno najteži gubitak u životu", "Martina draga, žao mi je jako" - neke su od poruka podrške.

Podsjetimo, Martina Filić jedna je od poznatijih domaćih influencerica, a javnosti je poznata i po nedavnom vjenčanju s kolegom influencerom Ismaelom Hadžićem, koje je privuklo veliku medijsku pozornost. Trenutke s ovog posebnog dana zabilježio je Sandi Pego, poznati influencer i brat mladoženje, koji je cijeli događaj podijelio sa svojim brojnim pratiteljima. Kada su izrekli svoje ''da'', na livadi iza mladenaca eksplodirao je vatromet u ružičastim tonovima, što je izazvalo oduševljenje svih prisutnih.