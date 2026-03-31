Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEŠKI TRENUCI

VIDEO Naša influencerica suočila se s velikim gubitkom: 'Bio je hrabar i pošten čovjek'

Foto: Instagram
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
31.03.2026.
u 15:07

Poznata domaća influencerica Martina Filić podijelila je sa svojim pratiteljima tužnu vijest o smrti voljenog djeda

Domaća influencerica i bivša sudionica showa "Superpar", Martina Filić, svojim je pratiteljima na društvenim mrežama otkrila da se suočila s velikim obiteljskim gubitkom, smrću svog djeda. Vijest je podijelila uz snimku koja prikazuje nju i djeda kako zajedno plešu. Ovaj intiman trenutak ganuo je tisuće njezinih pratitelja koji su joj odmah požurili izraziti sućut i pružiti riječi utjehe.

Uz video je Martina napisala i emotivnu poruku kojom se oprostila od djeda. - Otišao je moj deda. Iza sebe ostavio 12-ero djece, 57 unučadi i 80 praunučadi. Bio je hrabar i pošten čovjek. Često smo pili kafu. Volio je glazbu. Svirao harmoniku, plesao i pjevao. Takvog ću ga zauvijek pamtiti. Boli ali jedno znam: smrt ne gasi svjetlost; samo gasi svjetiljku jer je svanula zora. Vidimo se tamo gore stari -napisala je influencerica.

Ispod objave su se u kratkom roku zaredali brojni komentari pratitelja i kolega influencera. Mnogi su joj uputili izraze sućuti i virtualne zagrljaje: - "Ljudi koje volimo nikad ne odlaze, samo promjene formu u kojoj su s nama", "meni osobno najteži gubitak u životu", "Martina draga, žao mi je jako" - neke su od poruka podrške.

Podsjetimo, Martina Filić jedna je od poznatijih domaćih influencerica, a javnosti je poznata i po nedavnom vjenčanju s kolegom influencerom Ismaelom Hadžićem, koje je privuklo veliku medijsku pozornost. Trenutke s ovog posebnog dana zabilježio je Sandi Pego, poznati influencer i brat mladoženje, koji je cijeli događaj podijelio sa svojim brojnim pratiteljima. Kada su izrekli svoje ''da'', na livadi iza mladenaca eksplodirao je vatromet u ružičastim tonovima, što je izazvalo oduševljenje svih prisutnih.
Ključne riječi
djed influencerica Martina Filić showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!