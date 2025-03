VIDEO Marko Bošnjak: 'Od nasilnika sam se branio šestarom, a roditelji su jedva prihvatili što sam gay'

Glazbenik Marko Bošnjak ovih dana dominira društvenim mrežama i medijima, a gdje god se pojavi privlači veliku pozornost. Njegova pobjeda na ovogodišnjoj Dori izazvala je brojne polemike, a upravo je on bio savršen sugovornik za drugu epizodu Večernjakove emisije Show² . Novinari Samir Milla i Zvonimir Milaković nisu štedjeli Marka oštrim i zanimljivim pitanjima, na koja je on odgovarao iskreno i bez ustručavanja, ostajući vjeran svom stilu.

Razgovor su započeli temama o pobjedi na Dori, očekivanjima na Euroviziji, negativnim komentarima okoline i kako se bori s njima. Marko je našim voditeljima otkrio i to da je dobio prijetnje, a njegova "block lista" na društvenim mrežama ipak nije iz dana u dan sve veća. No, on je nepokolebljiv u namjeri da ostane ono što jest - iskren i odvažan. Otvoreno je govorio i o svom djetinjstvu koje je bilo isprepleteno vršnjačkim nasiljem i maltretiranjem, povezanosti s obitelji te borbi roditelja da prihvate njegovu seksualnu orijentaciju.

Razgovarali su i o njegovu rodnom mjestu Prozor-Rami, općini u Hercegovini koja je po mišljenju Marka vrlo mala sredina da bi prihvatila nešto "drugačije". Bošnjak je ispričao i kako redovito ide kod psihoterapeutkinje te da mu je mentalno zdravlje itekako važno. - Za mene je osnovna škola bila pakleno iskustvo, ali s druge strane, to mi je izgradilo karakter. No kad se prisjetim toga, bilo je doista grozno. Trebao sam se braniti od nasilja velikim školskim šestarom za ploču, doista je bilo nasilja - kazao nam je Marko Bošnjak. Govorio je i o svom "outanju" te rekao kako otvoreno progovorio o svojoj seksualnosti i prije Dore, no da se val homofobije izrazio tek nakon njegove pobjede. - Roditeljima sam se outao i prije ovog svega, oni su to znali ranije. To je za njih jedna posebna borba, njih kao roditelja koji su tradicionalni, u jednoj katoličkoj i konzervativnoj sredini - istaknuo je Marko te na kraju ipak nasmijao voditelje, a u videu ispod otkrijte i zašto.

Glazbenik je odigrao i dvije igrice - "Kviz znanja" o Euroviziji i "Ili ili" u kojoj je trebao birati najdraže osobe sa scene. Marko je s našim voditeljem Samirom Millom čak i zapjevao, a ugodan razgovor pretvorio se u pravo opušteno veselje. U nastavku doznajte i kakav ima stav o crkvi i vjeri, a po prvi put bez zadrške ispričao je i zašto je doista prekinuo suradnju s Vlahom Arbulićem.

VIDEO: