VIDEO Domaća glumica podržala Baby Lasagnu urnebesnom izvedbom, on joj odgovorio

Bliži se prvi službeni nastup Baby Lasagne (28) na Euroviziji u švedskom Malmöu. Hrvatski predstavnik pjevat će i plesati prve polufinalne večeri pred više od 15 tisuća obožavatelja u Areni Malmö, a uz sebe će imati podršku cijele Hrvatske koja je svakim danom sve veća.

Tako je jedna domaća content kreatorica, Dora Trogrlić, preko svog Instagram profila odlučila podržati Lasagnu izvedbom njegovog hita 'Rim Tim Tagi Dim', ali ovaj put pjevajući glasom likova iz poznatih crtanih filmova. - Molim te, mijaukni nazad - pozvala je Purišića da reagira na video, a on se ubrzo javio tako što je u komentarima objave ostavio emotikone vatrica.

U videu možemo vidjeti Doru kako izvodi stihove poznate pjesme, pritom imitirajući glasove crtanih likova poput Barta Simpsona, Stewiea Griffina, Amy Rose, Disney princeza i mnogih drugih. Njezini prijatelji, kolege i pratitelji ostavili su oduševljene reakcije na objavu.

- "Legendo", "Gori sve", "Top si", "Vrh", "Dora, koliko je ovo dobro", "Ajme vrh, nasmijala si me", "Ma daj, ubila si Dorice", "Ma to ljubice" - samo su neki od komplimenata na ovu domišljatu ideju.

Inače, svestrana Dora po zanimanju je novinarka, a u intervjuu za portal Drava.info istaknula je kako radi sve osim toga. - Glasovna sam glumica iliti lik iz crtića, reklama, pjevačica, fotografkinja i content kreatorica - rekla je Trogrlić. Prvi scenski nastup imala je kao petogodišnjakinja a, kako kaže, glas joj je od samih početaka bio najbolji instrument.

Nekoliko godina pjevala je po dječjim festivalima, dok se u srednjoj školi počinje baviti i glumom. Ideja da sa svojim glasom napravi nešto više javlja se za vrijeme fakultetske prakse na Radio studentu. - Odlazila sam na audicije i postala pjevačica u crtićima za jednu našu televizijsku kuću. Naravno da na tome nisam stala jer sam silno htjela početi sinkronizirati, ali taj posao kao da je bio rezerviran isključivo za glumce.

Često me ljudi pitaju gdje sam to naučila raditi i evo najiskrenijeg mogućeg odgovora, u svojoj sobi. Gledala sam crtiće koje sam samostalno prevodila i vježbala sve što mogu dok nisam snimila odličan promo materijal i poslala puno previše mailova. Jedna produkcijska kuća me doživjela, pozvala na voice test, odnosno audiciju, gdje sam dobila svoju prvu ulogu, pa sljedeću i sve ostalo je povijest – otkrila je ova kreativna Đurđevčanka, a obradom eurovizijskog hita potvrđuje vlastiti talent.

VIDEO: Baby Lasagna dan prije nastupa na Euroviziji

Podsjetimo, Baby Lasagni uoči večerašnjeg nastupa još je dodatno porasla podrška. 'Rim Tim Tagi - Win', poruka je koja je stigla jutros i od zagrebačkih vatrogasaca, na dan kada se očekuje polufinalni nastup hrvatske senzacije Marka Purišića na Euroviziji. Zagrebački vatrogasci objavili su i prigodni video iz svoje postaje na Savskoj cesti, a jedna stvar posebno je oduševila.

Naime, njihova snimka krenula je krupnim kadrom lazanja koje simboliziraju našeg izvođača, a onda su vatrogasci uz pjesmu Rim Tim Tagi Dim snimili i svoju postaju koja je u punoj pripravnosti! Vijori i hrvatska zastava, a tu su i vatrogasna vozila JVP-a Zagreb.

Inače, Baby Lasagni uoči večerašnjeg nastupa su još dodatno porasle šanse za pobjedu, a trenutno mu kladionice predviđaju čak 30 posto šanse da će biti pobjednik ovogodišnje Eurovizije. Nakon njega na popisu je Švicarska čiji izvođač ima 16% šanse, a onda i Ukrajina s 9% šanse.