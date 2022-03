VIDEO CNN-ova voditeljica slomila se u razgovoru s Ukrajincem koji je preko Twittera saznao da mu je obitelj ubijena

CNN-ova voditeljica Erin Burnett nije mogla sakriti suze u razgovoru s Ukrajincem Sechiyjem Perebyinisom kojem je obitelj ubijena tijekom ruskog granatiranja. Erin ima godine iskustva rada na televiziji, no kada je čula njegovu priču, voditeljica se slomila. Naime, Ukrajinac je tužnu vijest da su njegova supruga, sin (18) i kći (9) poginuli nakon što je njihova tijela prepoznao na fotografiji koju je vidio na Twitteru.

Perebyinis je na bio na istoku Ukrajine kako bi se pobrinuo za svoju bolesnu majku dok je njegova supruga Tetiana pokušala pronaći način da pobjegne iz zemlje s djecom. Kako je ispričao, sa suprugom i djecom razgovarao o evakuaciji noć prije tragičnog događaja.

“I saw a photo on Twitter and I recognized my children.” - Serhiy Perebyinis speaks with Erin Burnett about how he found out that his wife and two children had been killed in Russian shelling. pic.twitter.com/GlPe45diWy