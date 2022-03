Okrunjena je nova Miss svijeta, a bivša pobjednica zapjevala je za Ukrajinu i poslala snažnu poruku solidarnosti

Poljakinja Karolina Bjelavska okrunjenja je u glavom gradu Puerto Rica, San Juanu kao sedamdeseta Miss svijeta tri mjeseca nakon predviđenog datuma koji je promijenjen zbog pandemije koronavirusa. Organizatori i natjecateljice poslali su snažnu podršku Ukrajini te su za vrijeme prijenosa uživo zapalili svijeće u znak solidarnosti.

Uz uobičajene nastupe i glasanje žirija, pobjednica natjecanja Toni- Ann Singh zapjevala je pjesmu Celine Dion i Andrea Bocellija ''The Prayer'' dok su natjecateljice iza nje u rukama držale svijeće. Na velikom ekranu pojavile su se riječi ''molitva za mir'', a na Twitter profilu organizacije objavljeno je kako su ovim nastupom htjeli podržati Ukrajinu i moliti za mir. Organizatori su otkrili kako je zapaljeno gotovo 7 tisuća svijeća, a izbor je emitiran u preko 100 država diljem svijeta.

Our current Miss World Toni-Ann Singh performs The Prayer as we light candles around the world to stand with Ukraine. Not a dry eye in the arena 🕯 #mwcandlesforukraine pic.twitter.com/kczI6m8E1u